Il Giardino musicale omaggia Sergej Prokofiev

Gran finale per il Blanc European festival, giovedì 13 ottobre, al Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, alle 18. “Il Giardino musicale” è il suggestivo titolo dell’incontro incentrato sulle composizioni di Sergej Prokofiev, germogliate dal rapporto con la natura della sua dacia.

Le meraviglie del Creato sono da sempre fonte di ispirazione dei più grandi artisti, forse perché è la natura stessa ad essere una grandiosa opera d’arte. Anton Čechov si considerava prima di tutto un giardiniere, il compositore polacco Penderecki possedeva 15 acri di arboreto e Prokofiev trovò nella dacia di Nikolina Gora la pace per lenire le sofferenze dei suoi ultimi anni di vita. Il violoncellista Riccardo Pes e il pianista Matteo Andri eseguiranno le composizioni di Prokofiev, scritte proprio durante quest’ultimo periodo, caratterizzato da un legame intimo con la natura.

A guidarci all’ascolto di queste musiche ci sarà un nome d’eccezione, Guido Barbieri, noto musicologo, critico musicale, curatore e conduttore radiofonico per Rai Radio 3. L’evento è promosso e sostenuto da Oleg Prokofiev Trust, in collaborazione con il Conservatorio J. Tomadini di Udine e Fondazione Friuli.

Riccardo Pes, violoncellista e direttore artistico del festival, spiega il motivo di un finale dedicato a Prokofiev e il suo legame con la natura: "Ho iniziato una collaborazione un paio d’anni fa con la Oleg Prokofiev Trust, fondata dal primogenito Oleg, pittore e musicista, padre di Gabriel Prokofiev, compositore sempre più importante a livello internazionale, di genere elettronico, che ho avuto il piacere di conoscere. La Prokofiev Trust ha il compito di valorizzare l’opera del compositore nato alla fine dell’800 favorendo progetti che divulghino la sua musica, tra cui questo “Giardino musicale”. Concerto che nasce innanzitutto dalla “Sonata per violoncello solo” di Sergej Prokofiev, non nota, scritta poco prima di morire, nel ‘53, lasciata incompiuta e completata da Vladimir Blok, musicologo e compositore la cui biografia è avvolta nel mistero come quella della maggior parte dei musicologi del suo tempo in una Russia in cui l’individualità non doveva prevalere".

"Intorno a questa Sonata è nato il repertorio dell’incontro musicale al Conservatorio di Udine con brani legati al violoncello, violoncello e pianoforte (poco conosciuti e poco frequentati dalla letteratura per violoncello), e per pianoforte solo, ossia i pochissimi che abbiamo di Blok e i piccoli schizzi di alcune sonate di Prokofiev scritti poco prima di morire. È nell’ultima tappa della sua esistenza che approfondisce il legame con la natura, da sempre centrale nel suo amore per lo sport e la vita all’aria aperta. Periodo vissuto in grande povertà nella dacia, poco fuori Mosca, cercando pace immerso nel Creato, importante fonte d’ispirazione. Il rapporto con la natura è stretto e viscerale per molti artisti. Čechov, ad esempio, si considerava innanzitutto un giardiniere".

Riccardo Pes esprime anche soddisfazione per la riuscita della terza edizione del festival: "Sono felice per la partecipazione, l’attenzione e l’entusiasmo. Il festival ha saputo veicolare insieme i suoi valori: arte, territorio e sostenibilità. Le performance multi-art hanno messo in dialogo i saperi, il territorio è stato valorizzato raggiungendo luoghi isolati e raccontando l’ambiente attraverso una video-rubrica, la sostenibilità è stata promossa con il linguaggio dell’arte, della musica, della letteratura".

Con questo evento si chiude il “Blanc European Festival” 2022, nato con l’intento di portare all’interno delle latterie friulane, promotrici di valori di mutua assistenza e autorganizzazione dal basso, performance multi-art ispirate al latte e al colore bianco, che veicolano al contempo messaggi di grande attualità. I principi sociali di inclusione e solidarietà, che caratterizzano l’ambito dei caseifici, rendono queste realtà estremamente moderne e all’avanguardia inserendole nel contesto globale dello sviluppo sostenibile.

“File rouge” dell’edizione 2022 il rispetto dell’ambiente attraverso il linguaggio dell’arte. E insieme il rispetto dell’uomo, l’auspicio e l’impegno per il superamento delle disuguaglianze e per una giustizia sociale più equa, che abbandoni la logica dello sfruttamento del pianeta e dell’altro, abbracciando una progettualità che abbia come orizzonte le generazioni future.

Cinque i Comuni coinvolti che hanno ospitato gli incontri dell’edizione 2022: Tramonti di Sopra, Pordenone, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Udine. Dibattiti, concerti, performance multi-art dove linguaggi espressivi si sono messi in dialogo tra loro. Protagonisti nomi internazionali della musica, della poesia, del teatro, del fumetto e della divulgazione scientifica in 6 suggestivi e significativi incontri.

L’edizione 2022 del festival Blanc è realizzata in collaborazione con i Comuni di Tramonti di Sopra, Castelnovo del Friuli e Clauzetto, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Fondazione Giovanni Santin onlus, Gea, Coldiretti Pordenone, Campagna Amica, Paff (Palazzo Arti Fumetto Friuli), Sina, Hotel Santin, Tosoni, Vicentini Orgnani, Friulovest Banca, Oleg Prokofiev Trust, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci, Associazione Scuola di Musica Pordenone, Ecomuseo Lis Aganis Aps, Valtramontina, Associazione Culturale Antica Pieve d’Asio, Pordenone with love.