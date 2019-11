Un’interpretazione d’autore, quella di Leo Gullotta, per un testo nato in veste di novella nel 1915. Pensaci, Giacomino! di Luigi Pirandello, con lettura drammaturgica e regia di Fabio Grossi, inaugura domenica 17 la stagione di teatro e danza del ‘Pasolini’ di Cervignano, per poi entrare nel circuito Ert: lunedì 18 a San Vito al Tagliamento, il giorno dopo a Gemona e mercoledì 20 a Maniago. Un testo di condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi, racconta di uno Stato patrigno nei confronti dei propri cittadini, soprattutto nei confronti della casta degli insegnanti, sottopagati e bistrattati già ai tempi di Pirandello.