Il Giorno della Memoria al Visionario

In occasione del Giorno della Memoria, per l’ininterrotta attenzione e la sensibilità ai temi delle deportazioni e della Shoah, il Visionario propone in sala due film in prima visione, entrambi dedicati all’indagine del passato e alla sua persistenza nella contemporaneità.



In programmazione da giovedì 27 gennaio il primo dei due titoli, QUEL GIORNO TU SARAI, diretto dal regista ungherese Kornél Mundruczó (premiato a Venezia con Pieces of a Woman) e prodotto da Martin Scorsese. Applaudito a Cannes 2021 e presentato in anteprima italiana al Trieste Film Festival, il film (distribuito in Italia dalla Teodora Film) ha per protagonista una famiglia che attraverso tre generazioni si confronta con l’eredità della Shoah, dalla nascita miracolosa di Éva in un campo di concentramento fino alla vita quotidiana del nipote Jonas e di sua madre nella Berlino di oggi.



Arriverà poi in sala al Visionario – da lunedì 31 gennaio a mercoledì 2 febbraio - IL SENSO DI HITLER, il film di Petra Epperleine e Michael Tucker, definito “indagine alternativa sull’influenza che Adolf Hitler continua ad avere ancora oggi”. A partire dal libro mai pubblicato in Italia The Meaning of Hitler di Sebastian Haffner (1978), girato in nove paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società continuando a circolare attraverso pagine di storia, social media, cinema, arte e politica contemporanea (tanto che c’è chi ha definito Hitler un influencer).



Accanto alla proposta cinematografica, il Visionario ha nella Mediateca Mario Quargnolo un luogo di riferimento per la Memoria, con servizi di consulenza e prestito di film per i docenti. La Mediateca curerà inoltre il prossimo 6 aprile un incontro su Cinema e Shoah all'interno del corso organizzato dall'Università della Terza Età e dall'Aned Il dovere della memoria, e ha infine programmato un incontro con Benedetto Parisi, autore del cortometraggio Noi però resistiamo, e molto, dedicato alla figura di Giovanni Malisani e proposto all'interno della mostra "600.000 No" organizzata da ANPI e Comune di Udine.