Il Giovanni da Udine riparte con Teatro Estate

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine riparte da un palcoscenico en plein air. Dopo la chiusura forzata durata quasi quattro mesi dovuta all’emergenza coronavirus e l’annullamento di dodici spettacoli di prosa, musica e danza, il Giovanni da Udine annuncia la ripresa delle attività dal vivo con il varo di Teatro Estate 2020.

La rassegna, che per la prima volta si svolgerà esclusivamente all’aperto, è stata presentata oggi, dal presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, dal sovrintendente e direttore artistico musica Marco Feruglio e, in video conferenza, dal direttore artistico prosa Giuseppe Bevilacqua. In apertura sono intervenuti il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e l’Assessore Cultura e Sport della Regione Tiziana Gibelli.

Otto gli appuntamenti in programma fra il 2 luglio e il 26 agosto, quattro per la prosa e quattro per la musica scelti rispettivamente dai direttori artistici Giuseppe Bevilacqua e Marco Feruglio. Protagonisti saranno artisti di fama nazionale, molti dei quali strettamente legati, per origini e residenza, al territorio regionale ma che abbracciano il mondo nel sondare temi più che mai attuali quali memoria e identità, individualità e socialità, tradizione e modernità. Gli spettacoli inizieranno sempre alle ore 21.00 e si svolgeranno su un palcoscenico collocato sul prato antistante il Teatro. I posti a sedere a disposizione del pubblico saranno 150.

“Ripartiamo nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente e quindi potendo ospitare un numero molto ristretto di spettatori ma per noi, e speriamo per tutta la nostra comunità, questo è un primo, decisivo segnale verso il ritorno alla normalità – sottolinea il presidente della Fondazione Giovanni Nistri –. Il teatro è vitale non soltanto dal punto di vista sociale e culturale: ospitare nuovamente spettacoli dal vivo dopo un così lungo periodo di fermo obbligato significa anche svolgere un importante ruolo di riattivazione economica di comparti che, come e più di altri, hanno subito danni ingentissimi. Il nostro obiettivo è riprendere l’attività in sala il prima possibile tornando ad offrire il meglio della programmazione al nostro pubblico che, in questi durissimi mesi, non ha mai mancato di farci sentire la sua vicinanza".

Il cartellone di prosa vedrà protagonisti l’irresistibile Paolo Hendel diretto da Gioele Dix nel liberatorio La giovinezza è sopravvalutata; Giuliana Musso nel monologo traboccante d’amore Mio eroe; Aida Talliente con Elsa Martin protagoniste di Donne che cambiano il mondo; Giuliano Bonanni e Paolo Coretti nello spettacolo con tanta musica suonata dal vivo da Andrea Boscutti e Riccardo Pes, José Bragato - L’impronta friulana nella storia del tango.

“Vivo questo momento di ritorno all’arte dal vivo come un momento importante e delicato – dice il direttore artistico Giuseppe Bevilacqua -. Vorrei che fosse delicato come la mano di un’infermiera che cura una ferita. Non è questo un “teatro di guerra”, come ce ne sono stati tanti nella storia: non penso siamo stati e saremo chiamati a combattere una guerra, ma a curare noi stessi e gli altri. Delicato e sottile ho voluto fosse il filo che lega insieme i quattro spettacoli del programma: come curarci se non cambiando? Il teatro offre il cambiamento necessario come sua ragione d’essere. Divertirsi a teatro è “cambiare punto di vista”. I grandi temi di questa rassegna sono gli antichi, stantii pregiudizi sulla vecchiaia, la donna, la guerra, l’emigrazione. La vecchiaia e la gioventù, come poli di pregiudizi da cui sarebbe tempo di cambiare, interpretati da Paolo Hendel, il clown bianco e rosso, genitore e bambino, come l’ho spesso pensato. La vergognosa, e secolare perdurante discriminazione pregiudiziale della donna, con i bellissimi spettacoli di Giuliana Musso che tocca la donna nella vergognosa tragedia della guerra, e ancora Elsa Martin, che assieme ad Aida Talliente, dà la sua magica voce a rivelare il vissuto simbolico e interiore di quelle donne cui nessun pregiudizio può negare il riconoscimento di essere parte attiva e determinante della storia. Infine, il tema dell’emigrare dal Friuli per cercare un luogo di vita e valorizzazione di sé si rivela nel progetto musicale-narrativo presentato da Paolo Coretti e Andrea Boscutti e affidato alla regia di Giuliano Bonanni: José Bragato cambia la fatica dell’emigrante spaesato in creatività di enorme valore culturale, cambia il lasciare la propria casa in Friuli con il trovarne e costruirne una nuova in Argentina che davvero lo accolga. Cambiare attraverso la fantasia sarà anche il tema delle sorprendenti visite guidate e dei laboratori da noi promossi. Come bruchi-farfalle, mi auguro che tutto induca, stimoli, con la leggerezza propria del sano pensare artistico, alla necessità ed alla beltà del cambiare. Non c’è più tempo: il sipario apra il cambiamento dello sguardo sulle cose e sulle persone umane. Questa per me è la cura che l’arte dal vivo è chiamata a fare".

Per la musica, parte dall’Europa e tocca l’America da nord a sud la traiettoria nostalgica, allegra, poetica e ironica tracciata dai quattro concerti in programma, lo swing del Gorni Kramer Quartet, le atmosfere argentine dei TriesTango, il jazz a stelle e strisce di Andrea Dulbecco e Mauro Costantini, la Bossa Nova e le sonorità brasiliane di Barbara Casini e Seby Burgio.

“Per la nuova stagione estiva e per la sua eccezionale particolarità, proporremo una serie di appuntamenti dedicati al repertorio più amato della musica americana e sudamericana ormai nella memoria e nel presente di tutti noi - spiega il direttore artistico Marco Feruglio -. Sul palcoscenico si avvicenderanno alcuni ensemble molto noti nel panorama nazionale e internazionale, capaci di condurre il pubblico lungo paesaggi sonori di grande fascino”.

Come anticipato più sopra, completano il cartellone di Teatro Estate 2020 i laboratori di piccola scenografia per bambini dal titolo “Il bruco farfalla” a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi e le visite guidate teatralizzate “Teatrovagando” a cura di Anà-Thema Teatro.