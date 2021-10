Il giro del mondo di Nellie Bly

Nel 1889 la pioniera del giornalismo d’inchiesta e sotto copertura Elizabeth Jane Cochran, conosciuta come Nellie Bly, in servizio al “New York World” di Joseph Pulitzer, si tolse la maschera per sfidare idealmente Phileas Fogg, il protagonista del romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni. Nellie scommise di impiegare non più di 75 giorni per compiere il giro del mondo da sola, fra mille inevitabili peripezie, senza aiuti, portandosi dietro solo una valigetta. Vincendo la scommessa, dimostrò una volta di più che le donne “ce la possono fare” come gli uomini: e la sua fama divenne a quel punto planetaria.



La sua vita viene rievocata, fra parole e musica, da Valerio Marchi (testi e narrazione), Carla Manzon (letture) ed i fratelli Alessio e Giuliano Velliscig (parti musicali), domenica 31 ottobre alle ore 18 all’Auditorium “Elio Venier” di Pasian di Prato, a cura del Comune (ente capofila del progetto Cultura Nuova). Ingresso libero con Green pass. Prenotazioni facoltative al link www.pasian.it/prenotazioni.



Nellie, partita dal nulla dopo la morte del padre e il divorzio della madre dal secondo marito (geloso, alcolista e violento), riuscì con intraprendenza e fantasia ad affermarsi in un mondo concepito tutto al maschile. Fu la prima donna assunta al “Pittsburgh Dispatch” (nel 1885), poi giornalista a New York e altrove, fino alle coraggiose corrispondenze di guerra in Europa tra il 1914 e il 1915.Protagonista di audacissime inchieste (su tutte quella compiuta nell’orrendo manicomio femminile di Blackwell Island, a New York), di altri viaggi all’epoca impensabili per una donna (come quello, pericolosissimo, in Messico), del movimento emancipazionista femminile e persino dell’imprenditoria statunitense, credeva in un giornalismo sempre coraggioso e utile, al servizio dei più deboli. Per tutto questo, e per molto altro, ha ancora adesso tante cose da dire…