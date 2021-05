Il grande cinema diventa una storia da ascoltare

Il grande cinema italiano e internazionale diventa una storia da ascoltare, puntata dopo puntata, per riscoprirne la magia, le emozioni e i protagonisti in maniera inedita, attraverso il podcast realizzato da chi del cinema in sala ne ha fatto una missione, e raccontato da un autentico esperto del settore.



Lost In The Space: Storie di Cinema è il format lanciato dal circuito The Space Cinema, disponibile da oggi sulle principali piattaforme di streaming (incluse Spotify a Apple) e sul sito ufficiale. Ogni settimana un nuovo episodio in cui si parla del passato e del futuro del grande schermo, con un occhio alle novità, alle anticipazioni e con contributi speciali forniti direttamente da personaggi celebri e addetti ai lavori che saranno ospiti di puntata.



“In un periodo come quello in cui ci troviamo, l’emozione del cinema in sala è stata una mancanza concreta, che non vediamo l’ora di poter colmare dando nuovamente il benvenuto a tutti i nostri clienti – ha commentato Andrea De Candido, Head of Marketing di The Space Cinema – Nel frattempo, offriamo a tutti i fan del grande schermo, un appuntamento virtuale di pochi minuti, da ascoltare tutto d’un fiato. Lost in The Space è lo spazio per chi ama perdersi tra i film di ieri e di oggi, e per chi è affamato di curiosità e storie che fanno della sala quel luogo magico capace di far ridere, piangere, emozionare e sognare.”



La voce narrante è quella sapiente e appassionata di, responsabile editoriale dello storico mensile di cinema Best Movie e curatore della sezione Cinema & Serie TV del COMICON di Napoli e direttore artistico di Genova Reloaded, festival di cinema e realtà virtuale. Nel 2018 ha ideato il Festival delle Serie Tv di Milano, che quest’anno giunge alla terza edizione.La prima puntata del podcast,, è già disponibile, e ripercorreÈ possibile ascoltaresu Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e Overcast.