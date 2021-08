Il grande musical americano protagonista al Teatrone

Elettrizzante, entusiasmante, travolgente come solo un viaggio nel musical può essere: arriva sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, martedì 10 agosto 2021 con inizio alle ore 21.00, Broadway Celebration, concerto-spettacolo dedicato al grande musical americano.



Sulla scena rivivono, in uno show suonato e cantato tutto dal vivo, le arie e i brani dei più celebrati capolavori di questo genere sempre amatissimo: The Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Grease, Sister Act, Rent, Les Misérables, Cats, e ancora A Chorus Line, Hairspray, The Lion King, Notre Dame de Paris, Evita e tantissimi altri classici intramontabili, fedelmente interpretati in lingua originale.



A dare voce ai grandi successi di Broadway e del West End londinese sono otto tra i più applauditi solisti e performer di musical theater italiani accompagnati per l'occasione da una band di cinque musicisti e dai migliori coristi del Sunshine Gospel Choir fondato e diretto da Alex Negro, che interpreta con successo da oltre vent’anni, con un originale impatto sonoro e scenico, la musica corale e religiosa afroamericana. La formazione è nota al grande pubblico grazie anche alla partecipazione a Italia's Got Talent 2020, dove ha ricevuto il “golden buzzer” da Joe Bastianich.



Guida d’eccezione sarà l’effervescente Umberto Scida – cantante, regista e musical performer, protagonista di primo piano del mondo dell’operetta italiana - che, attraverso il racconto di aneddoti, curiosità e retroscena sui musical che hanno fatto la storia, saprà stupire i cultori del genere ma anche avvicinare i neofiti in un incredibile crescendo di emozioni. La regia è di una vera esperta del musical, già firma di importanti e apprezzati spettacoli del genere, Melina Pellicano.Dopo il debutto al Teatro Alfieri di Torino nel 2018, Broadway Celebration è stato presentato in numerosi teatri e festival, da Trento a Palermo, e ha contato la presenza di oltre 50.000 spettatori sia in presenza che in streaming. Lo show è riuscito nel suo intento di portare in Italia i grandi musical di Broadway e del West End esaltando i caratteri distintivi di questo genere musicale: la forza espressiva e il coinvolgimento del pubblico. Broadway Celebration è un progetto nato dalla collaborazione di Marco Caselle (artista, performer e produttore attivo nel campo del musical) e Alex Negro (cantante, direttore e fondatore di Sunshine Gospel Choir). Dall’unione delle loro esperienze professionali è nato uno spettacolo unico ed originale, che riesce a comunicare in modo efficace e divertente i valori del Teatro musicale di matrice anglosassone.Visualizza il trailer di Broadway celebration qui: https://www.youtube.com/watch?v=-eKSRXMjnJg&feature=youtu.beIn ottemperanza al decreto approvato il 22 luglio 2021, a partire dal 6 agosto gli spettatori dovranno esibire, per l’accesso in sala, la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).Rimangono inoltre obbligatori l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro. I posti sono singoli e distanziati.La biglietteria di via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’accesso agli sportelli è consentito nel rispetto delle misure anticovid: distanziamento di almeno 1 metro fra le persone, utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica) e di gel disinfettante per le mani.L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).