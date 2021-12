Il grande pop internazionale torna a Udine con James Morrison

Il grande pop internazionale torna a Udine. James Morrison, cantautore britannico da oltre 4 milioni di dischi venduti nel mondo, aggiunge un unico concerto nel Nordest alla mini tournée che lo vedrà protagonista nel nostro paese nell’estate 2022. L’artista inglese proporrà per la prima volta un Greatest Hits Tour, un live che unirà i suoni pezzi più famosi, come le hit “You Give Me Something”, “Wonderful World”, “You Make It Real”, “Broken Strings” e “I Won’t Let You Go”, a una selezione dei brani preferiti dei fan, per offrire una panoramica accurata di una carriera lunga 15 anni. L’appuntamento live con James Morrison è dunque al Castello di Udine il prossimo venerdì 2 settembre, evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Barley Arts, e inserito nel calendario di UdinEstate. Biglietti in vendita on line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticketone dalle 10.00 di giovedì 16 dicembre. Tutte le info su www.azalea.it .



Lo stesso Morrison ha commentato «È trascorso fin troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo visti e sono davvero felice di annunciare questi spettacoli speciali. Suonare dal vivo è qualcosa che mi è mancato davvero tanto nell’ultimo anno, e dato che sono passati circa quindici anni dal mio debutto, molte delle mie canzoni nel tempo si sono trasformate con nuove emozioni, significati e modi della mia band nel suonarle. Sono anche migliorato come cantante e faccio vivere i miei pezzi in un altro modo. Il mio tour Greatest Hits vuole rispecchiare tutto questo. Sono davvero ansioso di tornare in una sala per condividere con tutti i fan i miei brani migliori. Non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo, sarà incredibile!»Il cantautore inglese James Morrison Catchpole, classe 1984, ha venduto oltre 4 milioni di dischi nel mondo.Il suo debutto avviene nel 2006 col singolo "You Give Me Something", divenuto un successo in Europa e Giappone. Il suo album di debutto, “Undiscovered”, si è immediatamente attestato in prima posizione della classifica britannica. Nel 2007, Morrison ottiene tre nomination ai BRIT Award vincendo nella categoria "Miglior solista maschile britannico", e il 4 aprile dello stesso anno vince il titolo AOL Breaker Artist, un sondaggio votato dal pubblico. Il 29 settembre del 2008 pubblica il suo secondo album, intitolato “Songs for You, Truths for Me”, anticipato in agosto dal singolo “You Make It Real”. L'album contiene tra le altre tracce anche un duetto con la cantante Nelly Furtado nella canzone “Broken Strings”. Il 26 settembre 2011 esce il terzo album in studio d'inediti “The Awakening”, anticipato dal singolo “I Won't Let You Go”, rimasto per molto tempo nella top 10 italiana, album caratterizzato da un sound e testi più maturi rispetto ai precedenti.Dopo quattro anni di pausa, il 30 ottobre 2015 James Morrison ha pubblicato il suo quarto album intitolato “Higher Than Here”, anticipato dal singolo intitolato “Demons” pubblicato il 4 settembre 2015, mentre il secondo singolo dell'album intitolato “Stay Like This” esce il 27 ottobre 2015. Nel marzo 2019 il cantautore pubblica l'album “You're Stronger Than You Know”, quinto e ultimo lavoro in studio.