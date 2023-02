Il Guerriero Longobardo vince in California!

Il Guerriero Longobardo vince l'Award of Excellence: documentary short alla ventesima edizione del festival cinematografico Accolade Global Film Competition svoltosi in questi giorni a La Jolla, in California. Il festival è inserito nel circuito IMdB e questo consentirà un’ulteriore grande visibilità al documentario di Invicti Lupi.

"Ancora una volta manteniamo viva la nostra identità culturale facendo conoscere un pezzo della nostra a un pubblico internazionale", commenta Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi.

"Il riconoscimento viene assegnato a professionisti del cinema, della televisione e dei nuovi media che dimostrano risultati eccezionali in campo artistico e creativo, e a coloro che producono intrattenimento straordinario o contribuiscono a un profondo cambiamento sociale. I film sono giudicati da professionisti altamente qualificati nel settore cinematografico e televisivo".

"Ci uniamo ai ranghi di altri vincitori di alto profilo di questo premio rispettato a livello internazionale, tra cui la produzione vincitrice dell'Oscar di “The Lady in Number Six” di Malcolm Clarke, il talentuoso Dave Bossert della Disney per il suo breve documentario “The Tunes Behind The Toons”, il veterano dell'industria hollywoodiana Ron Howard per “When You Find Me” e Highwire Films Australia per la loro popolare serie televisiva della ABC “Twentysomething”. Nel corso della ventesima edizione il nostro documentario è entrato in competizione con film con partecipazioni di alto livello quali Jane Fonda, Dolly Parton, Lily Tomlin, Allison Janney".

Il documentario è prodotto da Invicti Lupi e Matteo Grudina, regia di Simone Vrech di Base2 Video Factory, assistente di produzione e make-up Sandra Lopez Cabrera, cameraman Alessandro Galliera, Christofer Candotti e Stefano Marongiu, consulenza storica ed archeologica dott. Michele Angiulli, voce narrante Paolo Massaria. Si ringrazia per il sostegno e il supporto: Regione FVG; Comune di Romans d'Isonzo; Fondazione Carigo; BCC Staranzano e Villesse; Promoturismo FVG; Consiglio Regionale FVG; ARLeF; Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Castello dei Conti Formentini; Società Friulana di Archeologia; Società Filologica Friulana; Agriturismo Borgovecchio e Locanda Casa Versa; Gruppo di ricerca "I Scussons"; Associazione Laghi Romans; tutti coloro che hanno partecipato alle riprese.

Sul sito web www.invictilupi.org maggiori informazioni sui documentari e sulle future proiezioni dal vivo, televisive o online.