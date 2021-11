Il Jova Beach Party 2022 parte da Lignano e fa il bis

Oggi, venerdì 19 ottobre, esce 'Il Boom' di Lorenzo Jovanotti ed è un singolo con il 'botto', come si dice, perchè in contemporanea Cherubini ha annunciato il suo grande ritorno dal vivo! E per la ripartenza, Jovanotti non poteva che riprendere da dove aveva lasciato, nell'estate 2019 prima del Covid, del lockdown e dello stop a spettacoli e concerti, e quindi da Lignano Sabbiadoro. Proprio dalle nostre spiagge, nell'estate 2019 era partito il suo travolgente tour 'Jova Beach Party', con numeri da capogiro, oltre 40mila persone per la data zero. E dallo stesso lido ripartirà il nuovo progetto, presentato oggi, Jova Beach Party 2022 con due date a Lignano, il 2 e il 3 luglio.









Dopo il successo straordinario dei grandi appuntamenti friulani del 2019 con 90 mila persone, il Jova Beach Party torna a Lignano Sabbiadoro per due imperdibili, uniche e irripetibili feste in riva al mare, che scalderanno la Spiaggia Bell’Italia il 2 e 3 luglio 2022. Per la seconda volta Lignano sarà la data di debutto dell’evento musicale più bello al mondo, che negli appuntamenti del 2019 aveva qui ospitato artisti del calibro di Ackeejuice Rockers, Baloji, Benny Benassi, Mellow Mood, Africa Unite, Tre Allegri Ragazzi Morti, Istituto Italiano di Cumbia, Shantel, Club Paradiso e tantissimi altri. La magia è pronta a ripetersi ma diversa e sempre unica: Lorenzo con la band, Lorenzo in console, con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente, emozionante, innovativo.

“Nel 2019 a Lignano Sabbiadoro abbiamo passato due settimane indimenticabili. Le prove, l’affetto delle persone, il clima generale che si è creato è stato bellissimo” racconta Jovanotti. “Sono felice di tornare, sarà ancora più bello e coinvolgente. Spero con il nostro Jova Beach Party di portare allegria alla città e anche lavoro e buone cose per l’economia locale. Grazie Lignano per essere di nuovo parte di questo grande sogno che ha anche lo scopo di fare informazione e comunicazione sui temi della sostenibilità e dell’ecologia”.

Dalle 15 di oggi sono disponibili i biglietti per il Jova Beach Party MMXXII. La grande avventura ricomincia! Ora cominciamo!

Da mezzanotte è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone di Lorenzo che torna a farci ballare e a sorprendere! È Il Boom, una canzone nuova, rapida e futurista, a colori. In tre minuti e 25 secondi succede di tutto. Ci sono dentro Tacito e Nietsche, Leopold Bloom e l’ormai celebre Zoom, l’ecologia e la fantasia tutto frullato in un ritmo che pulsa. Scritta da Lorenzo e prodotto da Rick Rubin, Il Boom apre la nuova avventura musicale dell’artista che ogni volta stupisce per la sua capacità unica di non farsi mai trovare dove lo aspetteresti.

Il Boom scoppia pensando all’estate, emblema del grande desiderio di ricominciare a dar forma alla festa, al rito, all’avventura, allo spirito del rock n roll.

“Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa”, racconta Lorenzo.

Il debutto del Jova Beach Party MMXXII è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e sarà poi in 12 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto!

La Woodstock del nuovo tempo ideata da Jovanotti, la nuova città temporanea, è pronta a ripartire e ad ospitare la festa musicale più bella del mondo! È l’happening più innovativo, è un’esperienza unica e totale ed è Lorenzo Jovanotti che finalmente invita tutti a tornare in pista.

È stato lo spettacolo più sorprendente, più apprezzato, il più visto (con oltre 600 mila spettatori), il più “conversato sul web” (5,8 Miliardi di impression sui social), e il primo grande evento nato con una forte attenzione per l’ambiente con risultati clamorosi.

Prodotto e organizzato da Trident Music, che da sempre ha saputo innovare il mondo degli show live e che nel 2019 ha garantito un impegno organizzativo senza precedenti, Jova Beach Party è un concept unico che ha lasciato il segno e che ha impresso questo momento nella memoria di tutti coloro che lo hanno vissuto. Ora finalmente si riparte.

OGNI SERATA È DIVERSA e OGNI PARTY SARÀ DIVERSO E UNICO. Diversa la line up degli ospiti, diverso il set di Lorenzo. Un’esperienza artistica, fisica, sensoriale, un intrattenimento garantito dal primissimo tra i DJ, il primo DJ performer di tutti i tempi.

Jova Beach Party è Lorenzo in console, è Lorenzo con la band, è Lorenzo con diversi ospiti nazionali e internazionali (nel 2019 ha ospitato 63 artisti provenienti da 25 paesi diversi) che impreziosiscono ciascuna data. È una megafesta sulla spiaggia con un DJ pazzesco e un nuovo hardware (sonoro e visivo) stupefacente. Lo “spettacolo” non è scritto ma è live. Nessuna scaletta, ogni tappa è unica e irripetibile. Un nuovo format che cambierà giorno dopo giorno, un Live, in tutti i sensi! Vivo, divertente, emozionante, innovativo, moderno, avvincente, tribale, ancestrale, giocoso, intenso.

Jova Beach Party è il primo grande evento itinerante al mondo che parla di ambiente e lo fa mentre i corpi sono a contatto con la natura nella sua forma più ancestrale e magica. È prodotto e organizzato con la massima attenzione possibile per la sostenibilità grazie al lavoro di Trident Music ma soprattutto grazie alla profonda convinzione del suo ideatore, che per il 2022 alza ancora l’asticella.

Con WWF e Intesa Sanpaolo, dopo la collaborazione del 2019, nasce infatti una nuova ambiziosa iniziativa “Ri-Party-Amo: puliamo e recuperiamo 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali”. Una mobilitazione nazionale che ambisce a raccogliere 5 milioni di euro sostenendo e promuovendo tre aree di intervento a livello ambientale, sociale e culturale.

Grazie a Ri-Party-Amo saranno infatti puliti e recuperati 20 milioni di metri quadri, saranno resi possibili gli interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in 12 aree a rischio, e saranno coinvolti con lezioni specifiche più di 100 mila studenti con la donazione di almeno 10 borse di studio. L’intera raccolta sarà realizzata grazie a For Funding, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo Intesa Sanpaolo che unisce le persone e le organizzazioni a cui stanno a cuore progettualità concrete benefiche e che sarà documentata nella massima trasparenza. Per ogni donazione una speciale opportunità: Jovanotti nell’autunno 2022 dedicherà a Ri-Party-Amo e a soli 4000 sostenitori dell’iniziativa, un concerto esclusivo a Milano e uno a Roma.

Il progetto ambientale al Jova Beach Party si completa grazie al lavoro di Guardia Costiera, che collabora nuovamente con il Jova Beach garantendo la sicurezza in mare, e di Banco alimentare, che presiederà l’area food and beverage per l’abbattimento di eventuali sprechi. Trident Music ha nuovamente chiamato a collaborare la cooperativa Erica che lavorerà a fianco dell’organizzazione aiutando il pubblico nel giusto conferimento dei rifiuti e mettendo tappa dopo tappa in uso le 4 R: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero. Nel corso del 2019 sono stati realizzati set di magliette sportive che sono state regalate in accordo con i Comuni del Jova Beach alle società sportive locali del luogo, passerelle per l’accesso dei disabili in spiaggia, biciclette di alluminio e panchine di plastica riciclata per ogni tappa. Anche nel 2022 saranno realizzate le isole dei rifiuti, sarà nuovamente allestita un’area relax con tutti i materiali riciclati e con i pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata. I risultati relativi alla raccolta della prima edizione sono stati eccezionali per un progetto così complesso, e presi ad esempio per diversi eventi internazionali: le spiagge, grazie ai continui appelli di Lorenzo dal palco per sensibilizzare il pubblico, al termine del Jova Beach erano già pulite e ordinate, poi il personale addetto ha rifinito il lavoro lasciandole veramente “meglio di come le abbiamo trovate”.

Jova Beach Party è anche buon cibo: frutta, verdure, panini e creatività applicata al palato! In viaggio con JBP ci saranno alcuni selezionati food truck che proporranno ricette accurate di cibi semplici attraverso quella che è anche una nuova frontiera dell’imprenditoria sostenibile: le start up legate alla cultura del mangiare bene in modo sostenibile a prezzi popolari. Grande novità per tutta l’area Food and Beverage dove è stata eliminata la distribuzione dell’acqua nelle bottigliette di pet.

L’acqua sarà disponibile in vendita solo in lattine di alluminio e gratuitamente potrà essere consumata attraverso le borracce (consentite dalle norme vigenti, info e dettagli su app e sito). In alcune città sarà resa disponibile l’acqua potabile comunale”, nelle altre, dove non arriva l’impianto idrico locale “dell’acqua del Sindaco”, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte con autobotte.

Anche per il servizio (piatti, posate, tovaglioli) tutto il materiale sarà compostabile.

JOVA BEACH PARTY. “Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai”, aggiunge Jovanotti. “Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante. Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. Jova Beach Party è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perché non smette mai di nascere.”

Dalle 13:30 partiranno le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner tutti uniti dal medesimo obbiettivo di sostenibilità e di condivisione di una giornata di festa: si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare, e si potrà …impazzire!

Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, giochi, area relax, area food and beverage, area “festeggiamenti”, in un format che è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante, vivificante e soprattutto divertente.

Jova Beach Party è un progetto artistico in cui il corpo è protagonista. Un corpo che dopo la pandemia ha bisogno di ritrovare spazio, fiducia, gioia e sensazioni belle.

A Jova Beach Party i palchi saranno tre: Lo Sbam Stage è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte. Il Kontiki Stage al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo. Il Main Stage è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.

Nasce oggi dalla collaborazione di Lorenzo con Ackeejuice Rockers la Sbam Records, il nuovo laboratorio discografico e musicale che svilupperà nuovi progetti musicali, alcuni dei quali saranno poi ospitati sullo Sbam Stage del Jova Beach PartY. Nuova musica per nuovi dance floor, nuovi incontri musicali con la realtà da cui è partito tutto il lavoro di Lorenzo. Nei prossimi mesi saranno confermati i nomi degli ospiti che accompagneranno Lorenzo sui vari palchi, nel 2019 sono stati 63, provenienti da 25 Paesi.

Il successo della festa dei matrimoni è stato del tutto inaspettato: sono più di 5000 le coppie che hanno chiesto di fissare le loro nozze nel giorno e nel comune del Jova Beach Party per poter avere la possibilità di festeggiare con i piedi nella sabbia insieme a …50 mila invitati! Ma nel 2022 grazie alla collaborazione con Radio Italia, radio ufficiale del JBP, saranno le Belle Storie ad essere festeggiate. Storie d’amore, di coraggio, di felicità, di trasformazione e di meraviglia, storie che fanno bene a chi le vive e a chi le rivive, 100esimi compleanni (ma vanno bene anche i 99esimi!), imprese impossibili, matrimoni, fidanzamenti: il concorso parte l’1 dicembre, Jova Beach invita il pubblico ad inviare le più… Belle storie!

Jova Beach Party è anche un grande evento di comunicazione, i dati del 2019 hanno sovrastato qualunque evento nazionale di spettacolo: il Jova Beach Party 2019 ha raccolto 5,8 miliardi di impression con il 93% del sentiment positivo (Dati Telecom Data Room), l’app gratuita (realizzata per iOS e Android) aggiornata da oggi guiderà il pubblico fornendo tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa e sui servizi: i percorsi bike realizzati in collaborazione con Fiab, le info di Trenitalia sui treni speciali (con vagoni bici dedicati), i Green bus, i parcheggi, le navette, i percorsi-natura, le mappe, ma anche le caratteristiche ambientali del luogo e le mille opportunità offerte dalla giornata, ospiti, attività speciali, programma e orari delle esibizioni di ogni giornata. In aggiunta sull’app le “Figate inclusive” di Lorenzo in esclusiva – a cominciare dalla Jova Beach Radio con la musica e le session di Lorenzo (nuovi programmi dal 1 gennaio 2022), le immagini più belle del 2019, le clip dei matrimoni in spiaggia – e un vero regalo: la colonna sonora di Non voglio cambiare pianeta da oggi disponibile sulla Jova TV.

Jova Beach Party è realizzato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Hanno già riconfermato la loro presenza TIM ed Estathé (Ferrero). TIM sarà anche partner tecnologico come per il 2019, e garantirà al Jova Beach la copertura di rete ultrabroadband per assicurare i migliori servizi possibili sia per il pubblico che per l’organizzazione.