Il K3 Film Festival premia i vincitori

La tredicesima edizione del K3, film festival che riunisce sotto il suo tetto le tre regioni, Fvg, Slovenia e Carinzia, si è conclusa domenica 15 dicembre con quasi mille visitatori. Il premio del pubblico è stato dato ex equo dopo un’intesa e notevole discussione sui 3 più votati film del K3.



Ne sono usciti vincitori Ui-Soon will be one di Patrick Sturm e Jhoannes Muecke, eccellente corto di fantascienza con effetti speciali degni di Hollywood! E Bloom di Jackob Carl Suaer e Nicola von Leffern, uno splendido documentario su giovani skaters dell’Uganda.



Mentre la giuria composta da Lorenzo Del Porto, critico cinematografico italiano, Lea Cok giovane e dinamica attrice slovena e Roberta Schabus, noto film-maker carinziano ha dato una menzione speciale a Paradise di Sonja Prosenc, commedia che narra le disavventure di una coppia al mare e il premio della giuria del K3 a Soma di Sandra Jovanovska e Ivan Antic per le seguanti motivazioni:



“Mediante un approccio coraggioso e innovativo (e al contempo classico) alla narrazione, il film è un tripudio visivo che offre una prospettiva unica su argomenti difficili come la dipendenza da droghe, ed una critica al consumismo portato agli estremi. La combinazione di humor nero e immagini disturbanti prende vita grazie ad uno straordinario lavoro di "artigianato cinematografico", che ricorda le opere di maestri dell'animazione per adulti come Jan Svankmeyer o i fratelli Quay.”



Mentre dulcis in fundo il premio per il miglior lungometraggio di 5.000 euro dato dalle due programmatrici di Graz e Innsbruck, Barbara Brunner e Tanja Helm va a ROSA della regista triestina Katja Colja, un’eccellente chiusura con gusti tutti dal Fvg.