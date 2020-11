Il Kulturni dom compie 39 anni e presenta la mostra su Claudio Palčič

Venerdì 27 novembre, alle ore 16.00, si terrà al Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), l'inaugurazione virtuale della mostra personale del noto pittore triestino Claudio Palčič, in occasione del suo 80° compleanno. L’inaugurazione, visto il periodo di chiusura della galleria del Kulturni per l’emergenza Covid, sarà trasmessa in diretta on line sulla piattaforma Zoom.

(https://rudollph.tmedia.it/palcic)

La diretta sarà trasmessa a cura dell’Agenzia Tmedia di Gorizia ed a illustrare le diverse sale espositive saranno i critici d’arte: in sloveno Nelida Nemec di Lubiana ed in italiano, Joško Vetrih di Gorizia



Claudio Palčič (nato a Trieste nel 1940), artista di portata europea, pittore, incisore, illustratore e scenografo con mezzo secolo di attività artistica alle spalle, innumerevoli esposizioni in tutta Europa e partecipazioni ad ex-tempore che gli conquistarono non pochi riconoscimenti, è conosciuto per la sua pittura in cui astratto e figurativo, reale e onirico si fondono in combinazioni sempre nuove, creando opere dove si intersecano i suoi diversi mondi, l'essenza mediterranea e lo spirito nordico, la cultura slovena e italiana, la tradizione e l'innovazione.



L’artista negli anni '60 aderì al gruppo triestino “Raccordosei - Arte Viva”, nel decennio successivo invece fondò e diresse per più anni un atelier grafico. Si occupa di grafica, di pittura e scultura, è scenografo e costumista nonché illustratore di raccolte poetiche, libri per l'infanzia e la gioventù. Come scenografo e costumografo ha collaborato con il Teatro stabile sloveno di Trieste, il Cankarjev dom e i teatri Mestno gledališče e Drama di Lubiana, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e con il Teater an der Wien a Vienna. Nel 1984 ha conseguito il premio del Fondo Prešeren per la pittura e la scenografia, Dagli esordi ad oggi Claudio Palčič ha avuto innumerevoli mostre personali in regione e in tutta Italia, nonché su tutto il territorio dell'ex Jugoslavia e in Austria. Ha partecipato a tutte le mostre del gruppo “Raccordosei - Arte viva” (1963-70) e a numerose edizioni della Biennale internazionale grafica di Lubiana. Ha partecipato inoltre a numerose mostre collettive in Europa.La mostra è promossa dal Consiglio d’amministrazione del Kulturni dom, dall’Agenzia Tmedia e dalla SKGZ (Unione culturale economica slovena), con il patrocinio della regione Fvg, Comune di Gorizia, della KB 1909, in occasione del 39° anniversario del Kulturni dom - Casa di cultura slovena a Gorizia (1981 – 2010).