Il Kulturni dom di Gorizia festeggia il 38° anniversario

Nell’ambito dei festeggiamenti del 38° anniversario d’inaugurazione del Kulturni dom di Gorizia (1981 – 2019), si terrà mercoledì 27 novembre (con inizio alle ore 20.30) presso la sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), il concerto - spettacolo del gruppo sloveno Eroika Aromatika, di Lubiana.



Tre eccellenti vocalisti, Miha Zabret, Mihael Strniša e Gašper Banovec, sotto la guida del funambolo compositore ed arrangiatore sloveno Patrik Greblo, sono i componenti del terzetto Eroika Aromatika, nato sulle orme del trio Eroika e fondato sulle storie dei suoi ascoltatori e ascoltatrici. Il repertorio del gruppo comprende brani d’autore ed interpretazioni di successi musicali internazionali nello stile pop-opera. Molte interpretazioni saranno presentate con l’accompagnamento strumentale dal vivo.



La serata è promossa dal Kulturni dom in collaborazione con la cooperativa culturale Maja (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”) con il patrocinio dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ).



Ingresso: interi € 15,00; ridotti (pensionati, studenti, abbonati Komigo) € 10,00. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria del Kulturni dom di Gorizia, via I. Brass 20 – 34170 Gorizia (tel. 0481 33288).