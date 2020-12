Il ladro di cardellini al cinema

Proseguono gli appuntamenti sulla piattaforma #iorestoinSALA e con loro gli incontri con i professionisti del cinema. Martedì 15 dicembre alle ore 20.30 ad essere presentato al pubblico della piattaforma streaming sarà Il ladro di Cardellini preceduto da un’interessante chiacchierata tra il regista Carlo Luglio e il suo protagonista Nando Paone. Con loro anche il compositore Remo Anzovino, autore della colonna sonora, e il critico cinematografico Valerio Caprara. Modera Alessandro Cardone direttore del Modernissimo di Napoli per #iorestoinSALA.

Biglietti disponibili presso le biglietterie delle sale aderenti: https://www.iorestoinsala.it/



Con Nando Paone come prim’attore e un folto gruppo di caratteristi campani, il film di Carlo Luglio si struttura intorno alla storia di Pasquale, una guardia forestale di un paese del sud Italia, licenziato perché cattura e vende uccellini di frodo. Tornato al suo paese dovrà risolvere sia i problemi con una figlia obesa, cantante in sagre di paese con il proprio compagno sfaccendato, che per la propria sopravvivenza e i vizi a cui è dedito: gioco d'azzardo e legame paranoide con la moglie morta ormai da tempo. Si unisce così a una banda di vecchietti scalcinati capeggiata dal suocero e alla loro truffa con camuffo di rarissimi e pregiatissimi cardellini bianchi, che potrebbe farli svoltare e arricchire. Ma soprattutto, un matrimonio con una badante rumena combinato dalla figlia per risollevare le sorti cambierà la sorte di Pasquale che finalmente si riappropria della propria vita liberandosi di tutte le gabbie che lo hanno reso una sorta di burattino. Insieme ai Cardellini del maltolto volerà via ogni illusione.



Il film rimarrà disponibile su #iorestoinSALA anche nei giorni successivi all’evento.