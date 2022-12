Il Maestro e l’allievo, due serate pianistiche a Palmanova e Tolmezzo

I pianisti Luca Trabucco e Matteo Bevilacqua, maestro e allievo negli anni della formazione, sono protagonisti di due serate musicali per il Circuito Ert. Il Maestro e l’allievo, questo il titolo del concerto, è in programma venerdì 2 dicembre al Teatro Modena di Palmanova e sabato 3 dicembre (fuori abbonamento) al Teatro Candoni di Tolmezzo; entrambe le serate avranno inizio alle 20.45. Sul palco i due talenti del pianoforte saranno accompagnati dalla FVG Orchestra diretta dal M° Paolo Paroni in un programma dedicato a Claude Debussy e Maurice Ravel.

Trabucco e Bevilacqua sono pianisti appartenenti a due generazioni diverse, ma capaci di costruire un dialogo proiettato verso il futuro proprio in virtù di quella relazione sviluppata durante il periodo in cui erano Il Maestro e l’allievo. Il passaggio di saperi si è consolidato negli anni e sarà emozionante anche per il pubblico poter partecipare a una serata che ogni insegnante vorrebbe poter vivere con tutti i propri allievi, e che ogni allievo sogna all’inizio del percorso di formazione con il proprio maestro. Il percorso musicale della serata, prodotta dall’associazione RiMeMuTe nell’ambito del progetto Music Network, proporrà alcune tra le pagine concertistiche più significative dei due grandi compositori francesi del XIX-XX secolo: il celebre Concerto in Sol Maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel interpretato da Trabucco e la poco nota Fantasia per pianoforte e orchestra di Debussy che vedrà impegnato Bevilacqua. I due pianisti apriranno insieme la serata con la Petite Suite di Debussy per pianoforte a quattro mani.

Recentemente riconosciuta come ICO (Istituzione Concertistico-Orchestrale) dal Ministero della Cultura, la FVG Orchestra è la compagine sinfonica voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà del territorio. In pochi anni di attività si è esibita nei maggiori teatri della Regione e in Slovenia, Austria, Croazia, Serbia e Repubblica Ceca. Per Il Maestro e l’allievo sarà diretta dal Maestro Paolo Paroni, che ha collaborato con orchestre e teatri lirici di rilevanza internazionale ed è stato Direttore Ospite Principale del New York City Ballet.

Per maggiori informazioni e prenotazioni per la serata di Palmanova è possibile contattare il Teatro chiamando il numero 0432 924148 oppure via email a biglietteria@ertfvg.it. Mentre per la serata a Tolmezzo chiamare i numeri 0433 41659 (Teatro Candoni) e 0433 41247 (Palazzo Frisacco) oppure scrivere a candonifrisacco@gmail.com.

I biglietti per entrambe le serate sono in vendita online su Circuito Vivaticket. Maggiori informazioni su ertfvg.it.