Il Maestro Makoto Shinkai torna al cinema

Dopo il successo di CITY HUNTER. PRIVATE EYES, la Stagione degli Anime al cinema di Nexo Digital e Dynit prosegue con WEATHERING WITH YOU, la nuova gemma del Maestro Makoto Shinkai, presentata al Toronto International Film Festival e in arrivo nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 ottobre (elenco su www.nexodigital.it).



Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole...



In Giappone WEATHERING WITH YOU ha incassato 116 milioni di dollari, diventando il settimo film giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi e il film giapponese con il più alto incasso del 2019. Inoltre, il film è stato selezionato come potenziale candidato del Giappone nella categoria: “miglior film in lingua straniera” per i prossimi Oscar.



Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua padronanza delle arti visive e a un’incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iper-realistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo con titoli come Your Name., 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.

Come per Your name. la colonna sonora di WEATHERING WITH YOU è stata nuovamente affidata al gruppo dei Radwimps.



Grazie allo straordinario successo di pubblico e critica dei film di Makoto Shinkai, la CoMix Wave Inc. è ormai divenuta un punto di riferimento tra le case di produzione del cinema d’animazione asiatico.



Il 9 Ottobre in tutte le librerie, fumetterie e nei negozi online uscirà il romanzo di Weathering with You a cura di J-POP Manga. All’interno del romanzo i lettori troveranno uno coupon sconto per il film che è inoltre disponibile su Direct, rivista della casa editrice: http://catalogodirect.com/wp-content/uploads/2019/09/direct-65.pdf



La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID. Il prossimo appuntamento sarà il 2, 3 e 4 dicembre con I figli del mare.





In Friuli Venezia Giulia aderiscono le seguenti sale:





FRIULI VENEZIA GIULIA Fiume Veneto Uci FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia Kinemax FRIULI VENEZIA GIULIA Monfalcone Kinemax FRIULI VENEZIA GIULIA Pradamano The Space Cinecity FRIULI VENEZIA GIULIA Torreano Di Martignacco Cineplex Citta' Fiera FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste Nazionale FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste The Space Cinecity FRIULI VENEZIA GIULIA Villesse Uci