Il maestro Seco nuovo direttore artistico della Società dei concerti di Trieste

Un talento straordinario e un segno di continuità con la precedente direzione, quella del Maestro Derek Han, recentemente scomparso. La Società dei Concerti di Trieste, dopo aver vagliato diverse proposte - moltissime le richieste arrivate da tutta Italia e non solo - ha annunciato, alla vigilia della sua 90esima stagione, prevista per l'8 novembre 2021, il suo nuovo direttore artistico: il Maestro Marco Seco.



Oltre alla sua bravura, come testimonia il suo nutrito curriculum, e al suo sicuro futuro artistico, si aggiunge la stima e la fiducia del precedente direttore artistico Han che aveva dichiarato di voler “fare molta Musica insieme” al Maestro Marco Seco. Un valore aggiunto per il direttivo della Società dei Concerti Trieste, presieduto da Piero Lugnani, che si è tradotta in una immediata reciproca intesa.



Pianista, contrabbassista e direttore d'orchestra, Marco Seco nasce a Buenos Aires, dove inizia i suoi studi musicali. Italiano d'origine da parte di madre, si trasferisce in Europa per completare i suoi studi e in seguito ad alcune importanti opportunità, intraprende la carriera musicale. Riconosciuto per le sue interpretazioni dotate di grande e raffinata forza espressiva nell’ultimo periodo la sua attività si è intensificata, ricevendo numerosi inviti ad apparire in importanti stagioni europee e americane.



Tra i suoi recenti impegni figurano tour europei in sale quali il Gewandhaus di Lipsia, la Musikhalle di Amburgo, la Liederhalle a Stuttgart, Il Teatro Reale dell’opera a Copenhagen, la Tonhalle Maag a Zurigo e in America al Festival Spoleto USA.Nell’ultimo periodo ha collaborato alla nascita de LaFil – Filarmonica di Milano eseguendo numerosi concerti e collaborando con alcune prime parti di varie orchestre tra cui quella dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, del Teatro Regio di Torino e del Teatro dell’Opera di Roma.Marco ha studiato pianoforte, contrabbasso, composizione e direzione d’orchestra a Buenos Aires e presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, perfezionandosi all’Accademia Musicale Pescarese e nei corsi estivi dell’Accademia Chigiana.Seco impugna la “bacchetta” per tre anni grazie soprattutto a Derek Han, in segno di continuità, come lui stesso ci tiene a sottolineare. Il Maestro sta lavorando alla 91esima stagione e a diversi progetti, a partire da quest'anno."È per me un privilegio - dichiara il Maestro Seco - assumere la direzione artistica nel novantesimo anno di una delle società concertistiche più prestigiose d’Italia, ed è in particolar modo speciale farlo dopo la prematura scomparsa del Maestro Han che oggi prima di tutti devo ringraziare per aver tracciato la strada che ha permesso il nostro incontro. Vorrei dare il mio contributo alla Società dei Concerti di Trieste nel raccontare l’identità culturale di una città che è unica per il suo Paese: faro della cultura italiana per l’Europa e ingresso privilegiato della cultura mitteleuropea in Italia; punto d’incontro tra alcune delle tradizioni culturali più antiche e protagoniste del cambiamento artistico del continente"."Sarà mio compito - aggiunge - cercare attraverso la musica una dimensione che permetta alla SdC di far da traino ad una città che guarda al futuro. Un luogo d’arte che accoglie le diversità del mondo e che attraverso il mare e la terra crea un’intersezione di culture, religioni, nazioni e persone"."Lavoreremo - anticipa - a progetti che propongano profondità culturale ed eccellente livello artistico nella tradizione della società concertistica triestina, e che al contempo, siano palcoscenico del presente dei giovani e del futuro della Musica, in un percorso, un cammino che incanti e permetta di approfondire l’ascolto dei suoni e delle emozioni".