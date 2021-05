Icona mondiale della musica barocca e figura di riferimento assoluta nel movimento dell’interpretazione antica, il Maestro Ton Koopman arriva a Udine per rinnovare la straordinaria collaborazione con il Coro del Friuli Venezia Giulia e festeggiarne il ventennale.



Fondatore dell'Amsterdam Baroque Orchestra e dell'Amsterdam Baroque Choir, ha diretto più volte i Berliner Philarmoniker e la New York Philarmonic Orchestra, martedì 1 giugno (inizio ore 20:00) nella Chiesa di San Francesco, Ton Koopman dirigerà il Coro del Friuli Venezia Giulia e la clavicembalista Tini Mathot in un concerto speciale attraverso le cantate di Johann Sebastian Bach, uno dei suoi progetti più ambiziosi per il quale ha ricevuto il Deutsche Schallplattenpreis Echo Klassik, il premio Hector Berlioz e il BBC Award.



È il terzo appuntamento della rassegna “Vent’anni di voci”, che si concluderà martedì 8 giugno con il Signum Saxophone Quartet, uno dei più affascinanti nomi della scena musicale contemporanea. I biglietti per i concerti sono acquistabili online su www.2tickets.it e su www.fondazionebon.com, alla biglietteria del Teatro Luigi Bon a Colugna di Tavagnacco (dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9:30 alle ore 12:00 il sabato).



Talento, passione, dedizione, costanza e sacrificio. Amore per la musica. Sono questi gli elementi che hanno permesso al Coro del Friuli Venezia Giulia di raggiungere dei risultati davvero eccezionali: si sono esibiti per Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, sono stati diretti dai più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi, tra cui Gustav Leonhardt e Riccardo Muti, con il quale collaborano attivamente, hanno cantato con Andrea Bocelli, Kenny Wheeler, Tosca, John Taylor e tantissimi altre star nazionali e internazionali.La rassegna “Vent’Anni di voci” è organizzata dalla Fondazione Bon, il Coro del Fvg e l’ERT FVG, con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, dei comune di Udine e Tavagnacco e con il supporto dei partner Aiam, Unipolsai, Gruppo Friuli Assicurazioni e Crédit Agricole Friuladria.Martedì 18 maggio | ore 20:00 | Coro Fvg con Maurizio Baglini e Filippo Maria Bressan – biglietto € 15,00Martedì 25 maggio | ore 20:00 | Coro Fvg con Mario Brunello – biglietto € 15,00Martedì 1 giugno | ore 20:00 | Coro Fvg con Ton Koopman e Tini Mathot – biglietto € 20,00Martedì 8 giugno | ore 20:00 | Coro Fvg con Signum Saxophone Quartet – biglietto € 15,00I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei rispettivi aggiornamenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.L’ingresso ai concerti nella Chiesa di San Francesco sarà consentito a partire dalle ore 19:15 e gli spettatori sono pregati di arrivare in anticipo. Per accedere ai concerti sarà obbligatorio: indossare la mascherina, entrare uno alla volta aspettando in ordine il proprio turno, igienizzarsi le mani con gli appositi prodotti messi a disposizione e farsi misurare la temperatura corporea, rispettare sempre le distanze di sicurezza sedendo nei posti assegnati e uscire con ordine. Sul sito www.fondazionebon.com sono disponibili le informazioni dettagliate e tutte le future comunicazioni.