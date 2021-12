Il magico mondo di Babbo Natale

La compagnia Anà-Thema Teatro, già famosa per le sue bellissime performance ‘itineranti’ nei borghi e nei paesi più belli del Friuli, invita tutti gli spettatori a trascorrere una serata assieme a Babbo Natale e a tutti i suoi amici, dal pupazzo di neve all’omino di pan di zenzero… L'appuntamento è per venerdì 17 dicembre, alle 18, a Premariacco, nell'area esterna TeatrOrsaria.



Un teatro molto originale, quello di Anà-Thema Teatro che nelle sue proposte ha sempre ricercato il pieno coinvolgimento del pubblico: per questo spettacolo di Natale, la compagnia sarà onorata di presentare a tutti i bambini Babbo Natale e i suoi amici, in un evento itinerante che prende valore anche dalla bellezza dei luoghi (il paese, la piazza, il borgo) in cui viene rappresentato.



Durante lo spettacolo, numerosi personaggi racconteranno le loro storie: ci sarà il Regalo di Natale, il pupazzo di neve, l’omino di pan di zenzero, la renna, la stella di Natale, l’albero di natale, la letterina, l’elfo aiutante senza dimenticare, ovviamente, il grande Babbo Natale…



Anà-Thema Teatro è nata a Udine nel 2006: assieme al direttore artistico Luca Ferri, ci sono Luca Marchioro, Tiziana Guidetti, Fabio Bonora, Alberto Fornasati, Massimiliano Kodric, Claudio Del Toro, Silvia Bottini, Gisela Macedo e Emmanuela Cossar.



L’evento rientra nella Rassegna Natalizia organizzata da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' composta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



E’ richiesto il Super Green Pass e consigliata la prenotazione su: info@anathemateatro.com (oppure via telefono allo 0432 1740499 dalle 15.00 alle 18.00 o via whatsapp al 345 3146797).