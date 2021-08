Il mandolinista Carlo Aonzo e il pianista Kostantin Bogino a Cividale

Il programma concertistico dei Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale di Cividale del Friuli propone giovedì 5 agosto, nel Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle alle ore 21,00 (in caso di maltempo al Teatro Ristori) il concerto Grandi Ritorni e il mandolino che non ti aspetti. Musiche di J.N. Hummel, L.van Beethoven.



E' la serata dedicata ai 70 anni compiuti da poco del Maestro Kostantin Bogino, che ci farà sentire le sonorità della grande scuola russa del XX secolo in brani di Rodion Shchredin e Debussy. Un omaggio anche a sua moglie, la cantante Miomira Vitas, che condivide con lui ormai il suo vagare di docente richiestissimo.

La prima parte del programma è invece affidata al geniale mandolinista Carlo Aonzo, che assieme all'ormai affermato pianista friulano Sebastiano Mesaglio, ci propone le quasi sconosciute pagine che Beethoven e Hummel hanno dedicato a questo strumento.



Tutti gli eventi saranno a numero chiuso; il biglietto d’ingresso costa 8 euro; per prenotazioni, informazioni e prevendite è attiva la biglietteria del Teatro Comunale A. Ristori (tel. 0432 731353) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ogni giorno. In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati presso le sedi dei concerti 30 minuti prima dell’inizio.