Il Medio Oriente visto da un punto di vista femminile

Sugli schermi virtuali del Visionario e di Cinemazero tre nuovi titoli che ci portano questa settimana in Medio Oriente! Si comincia con Nahid, ritratto di donna potentissimo e affascinante diretto dalla regista iraniana Ida Panahandeh. Nahid è una giovane donna divorziata, che vive sola con il figlio di 10 anni in una città sul Mar Caspio, nel Nord dell’Iran. Secondo le leggi iraniane, la custodia del figlio spetta al padre ma lui ha concesso la custodia alla moglie a patto che lei non si risposi. La relazione tra Nahid e un altro uomo complicherà la sua vita di donna e di madre...



Haifaa al-Mansour, prima regista donna dell'Arabia Saudita, firma invece La bicicletta verde, racconto suggestivo, tra realtà e metafora, del desiderio delle bambine e delle donne saudite di conquistare la parità di diritti. Nonostante viva in un mondo tradizionalista, Wadjda è una bambina intraprendente e decisa a superare i limiti imposti dalla propria cultura. Un giorno mette gli occhi su una bellissima bicicletta verde, ma sua famiglia non può permettersela e non vuole comunque che si faccia vedere in sella a un oggetto tradizionalmente riservato agli uomini. Wadjda decide allora di provare a guadagnare i soldi da sola …



Infine l'intenso e drammatico documentario candidato agli Oscar 2020. Per cinque anni la giovane ha documentato la sua vita: gli anni della rivolta, quando si innamora, si sposa e dà alla luce Sama, il tutto mentre intorno esplode il conflitto. Una lettera d'amore di una giovane madre a sua figlia, nata sotto i bombardamenti.

