Il menestrello punk ha scelto i monti e il cuore

La sua è una storia originale: ha iniziato a scrivere canzoni a 15 anni col suo vero nome, Gian Luca Bratina, a 20 è entrato in un giro vorticoso e ha abbandonato l’attività di cantautore per tutti gli ’80 e i ‘90. Quando le serate hanno iniziato a diventare “pesanti e noiose, il pubblico insopportabile e la musica imposta”, il cantautore triestino ha mollato tutto e nel 2014 si è trasformato in Bratiska, un menestrello con l’anima punk. Per l’estate 2019 ha deciso di proporre un tour fuori dai soliti contesti ferragostani, accompagnato alla batteria dal figlio Lucas. In cerca di un rifugio Live Tour parte sabato 10 ad Artegna in compagnia del Circolo Acustico e poi tocca la montagna tra Friuli e Veneto con date a Ovaro (domencia 11), il giorno dopo a Comeglians, il 14 a Lorenzago e il 16 ad Auronzo, il 17 a Comelico Superiore e il 18 a Padula, in provincia di Belluno, ospite di “amici che credono in progetti fatti col cuore, contro ogni regola di mercato”.