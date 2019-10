Il mentalista Vanni De Luca alla Barcolana

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è al Villaggio Barcolana con i suoi artisti! Venerdì 11 ottobre alle ore 18.15 davanti allo stand del Rossetti si esibirà Vanni De Luca, il mnemonista al centro dello spettacolo “Valzer per un mentalista” in prova allo Stabile in questi giorni.



Anche quest’anno il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è presente al villaggio della Barcolana: allo stand del Rossetti è possibile ricevere tutte le informazioni e i materiali promozionali della Stagione 2019-2020, e ci si può confrontare con personale in grado di consigliare gli interessati in merito a prezzi e formule d’abbonamento, ma non solo.



Allo stand sarà presente infatti anche qualcuno degli artisti impegnati in questi giorni a Teatro: si inizia venerdì 11 ottobre alle ore 18.15 con il mnemonista Vanni De Luca.



Al centro dello spettacolo “Valzer per un mentalista” di Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli, il mnemonista Vanni De Luca sorprende il pubblico attraverso la incredibile potenza della sua mente e davanti allo stand coinvolgerà e stupirà i presenti con alcuni intrattenimenti mentali che sapranno lasciare gli astanti senza parole.



Sarà un assaggio dello spettacolo diretto da Marco Lorenzi che è in prova in questi giorni a teatro e debutterà alla Sala Bartoli il 21 novembre, ma anche un momento intrigante da trascorrere passeggiando nella bella atmosfera della Barcolana.



Lo stand de Il Rossetti si trova sulle Rive, in prossimità della Stazione Marittima.