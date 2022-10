Il Mercante di Venezia al Teatrone

Sarà tutto nel segno di Shakespeare il primo appuntamento in calendario per la Stagione di Prosa 2022/23 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Martedì 25 ottobre, infatti, il sipario si alzerà sul Mercante di Venezia con la regia e l’adattamento di Paolo Valerio. Rappresentata per la prima volta a Londra nel 1598, l’opera pone al pubblico contemporaneo questioni di assoluta necessità: scontri etici, rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati, l’amore, l’odio, il valore dell’amicizia e della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro, muovendo un mondo mutevole e vibrante di personaggi che in scena incarnano inquietudini, chiaroscuri e complessità ancora sorprendentemente attuali.

Il capolavoro del Bardo è proposto nel nuovo raffinato allestimento prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro de Gli Incamminati: lo interpreta una notevole compagnia d’attori capeggiata da Franco Branciaroli, che offrirà una prova magistrale nel ruolo cardine dell’ambiguo usuraio Shylock. A lui si rivolge Antonio (Piergiorgio Fasolo), ricco mercante veneziano il quale, pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi, non esita a farsi garante per l’amico Bassanio, innamorato dell’aristocratica Porzia, che ha bisogno di tremila ducati per cambiare il proprio destino. Shylock, però, impone una spietata obbligazione: se la somma non sarà restituita, egli pretenderà una libbra della carne di Antonio, tagliata vicino al cuore. Sarà proprio l’intelligentissima Porzia “en travesti” ad intervenire come avvocato in difesa di Antonio: con argute argomentazioni gli salverà la vita, punirà la furia vendicativa dell’usuraio.

Gli incontri di Casa Teatro: doppio appuntamento il 25 e 26 ottobre. Ripartono con la nuova Stagione gli attesi appuntamenti di approfondimento di Casa Teatro: negli spazi accoglienti del Giovanni da Udine incontreremo i protagonisti della scena e altri ospiti speciali. Aprirà la serie, martedì 25 ottobre alle 17.30, Celebrando Il Mercante di Venezia. Shylock, colosso shakespeariano, una illuminante lezione di Peter Brown direttore della British School Fvg.

Mercoledì 26 ottobre sempre alle 17.30 conosceremo più da vicino Franco Branciaroli, Paolo Valerio e la Compagnia dello spettacolo Il Mercante di Venezia. Lo storico, giornalista e scrittore Valerio Marchi interverrà sulla storia delle comunità ebraiche a Udine. Conduce Elena Commessatti scrittrice e giornalista.

Gli incontri di Casa Teatro sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli sportelli di via Trento sono aperti dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16 alle 19 e a partire dal 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli acquisti come di consueto possono essere gestiti anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.

Per l’accesso in sala non è obbligatorio l’uso della mascherina.