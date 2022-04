Il mondo dei ‘games’ tra nerd e influencer in Fm e pure online

Per una dozzina di anni, dal 1996 alla fine degli Anni ‘10, il suo nick era Passion: erano i tempi dei DLH Posse, la prima formazione 100% rap in marilenghe (completata da Dj Kappa, Gava, C-Sal, un giovanissimo Tubet…: ma non siam qui a fare la storia del rap in Friuli). Ferdinando Passone da tempo lavora a Radio Onde Furlane in qualità di regista e ‘spinge’ (sempre per usare il frasario rap) per un’integrazione con la rete e i podcast. Da qualche settimana ha avviato una trasmissione tutta nuova – ovviamente reperibile anche su Spreaker, Spotify, ecc., oltre che sui 90 MhZ della radio – intitolata Trash Rojâle.



Un format sul tema dei giochi, dai videogames ai giochi da tavolo tradizionali, ai nuovi termini entrati nell’uso dei gamers, allo sviluppo della consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie. Il titolo è al tempo stesso la parodia di un famoso videogame, la citazione di una zona del Friuli e il senso nascosto di scenari di guerra dimenticati. Lo slogan sembra una dichiarazione di intenti, visto che recita, in tre lingue, “La vita non è un gioco, ma un gioco può cambiarti la vita!” I giochi e i videogiochi “come non li avete mai sentiti” sono al centro delle puntate in onda il sabato alle 17.30 e in replica domenica alle 15 e lunedì alle 20.30, disponibili sempre su https://www.spreaker.com/show/trash-rojale.



In ogni puntata c’è un ospite diverso, dai campioni degli E-sports a noti influencer, a esperti di psicologia e realtà virtuale. Nomi da ‘nerd’ come Simone Akira Trimarchi, ex campione di Starcraft e Youtuber di Magic The Gathering, definito il “Bruno Pizzul degli E-Sports in Italia” grazie alla sua voce su Twitch. tv. Oppure gli Youtuber e influencer della famiglia GBR, capitanati da Davide Nonino, la divulgatrice scientifica e life coach di scienze e tecniche psicologiche Alessandra Rossi, nota nell’ambito dei webinar specialistici. A proposito di nerd: alla fine di ogni puntata trova spazio il Nerdizionari des peraulis misteriosis, dove vengono svelati i significati di alcuni dei termini più utilizzati nel gaming e delle nuove tecnologie, storpiature incluse.