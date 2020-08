Il Muja Buskers Festival entra nel vivo

Venerdì 28 agosto entra nel vivo il Muja Buskers Festival, con tanti eventi che proseguiranno anche nel week end, con artisti e circensi che porteranno in scena diversi spettacoli, sempre a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione, per rispettare le norme anti Covid 19 in vigore.



Venerdì 28 agosto dalle 19 alle 20 nel tendone in piazzale Alto Adriatico ci sarà il circo Magdaclan in “Emisfero”, dalle 20.30 alle 21.30 all’ oratorio Penso “Anticorpi Liberi”, in una creazione originale per il Muja Buskers Festival e dalle 22 alle 23 alla biblioteca “Circo all’ incirca” in Cabaret di Circo: KM0.



Gli spettacoli continueranno poi nell’ arco della giornata anche sabato e domenica, con diversi appuntamenti.



Sabato 29 agosto alle 18.30 all’ oratorio Penso, Magdaclan in “Flutto”, con replica alle 20.30. Alle 19.30 al Teatro Verdi, sempre la compagnia circense sarà protagonista di “Ancora tu?”, con replica alle 21.30. Alle 21 invece, nel tendone allestito in piazzale Adriatico, tornano gli Anticorpi Liberi e alle 22.30 alla biblioteca il “Circo all’ incirca”. Giornata ricca di appuntamenti anche domenica, dalle 18 alle 22.30, sempre nelle stesse location, ma con alcune proposte diverse. L’ultimo spettacolo che chiuderà il festival sarà quello delle 22.30, alla biblioteca, con Magdaclan “In viaggio”. Il calendario completo è pubblicato su [http://www.mujabusker.com,]http://www.mujabusker.com, il sito dove si possono effettuare anche le prenotazioni per i vari appuntamenti.



Tutti esauriti invece i posti per i laboratori dedicati a bambini e ragazzi, in programma sia sabato che domenica, un riscontro immediato da parte di tante famiglie alla luce del successo già registrato nelle passate edizioni.E a Muggia intanto sta prendendo forma anche lo spettacolo, che nascerà e crescerà durante la settimana, frutto dell’ispirazione che un gruppo di artisti trarrà proprio dalla città e dalla gente.Muja Buskers Festival, giunto alla quarta edizione, è una manifestazione di circo contemporaneo organizzata dall’ associazione Sparpagliati, grazie a Comune di Muggia e assessorato alla Cultura della Regione FVG. Un anno speciale, con un programma organizzato per garantire momenti di intrattenimento per il pubblico e allo stesso tempo per assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.Muja Buskers Festival è su Facebook e Instagram