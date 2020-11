Il No Borders in prima tv su Sky Arte

Tanta musica e tanta natura sono protagoniste del docufilm – diretto dal regista Fabio Tabacchi – in onda su Sky Arte alle ore 20:40 di martedì 17 novembre (in replica sabato 21 novembre a mezzanotte), un resoconto della 25esima storica edizione del No Borders Music Festival, andato in scena la scorsa estate.



A fare da cornice alla rassegna il comprensorio montano davvero unico del Tarvisiano, posto al confine tra Italia, Austria e Slovenia, un crocevia tra l’Europa occidentale e orientale, a riprova del carattere inclusivo del No Borders, che punta a superare qualsiasi barriera linguistica, sociale e geografica, nel segno della sostenibilità ambientale.



Il festival coinvolge gli spettatori a esplorare a piedi e in bicicletta alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del territorio: dai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciali posti alla base della catena montuosa del Gruppo del Monte Mangart, all’Altopiano del Montasio, passando per il Monte Canin (Rifugio Gilberti), che si affaccia sia sul territorio italiano su quello sloveno.



Introdotte dalla voce narrante di Simone Cristicchi, potremo rivedere le esibizioni di Elisa, Brunori Sas, Manu Chao, Mannarino, Luka Sulic, Remo Anzovino, Diodato, Mario Biondi, Trilok Gurtu, tra gli ospiti dell’ultima straordinaria edizione.Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Gore-Tex, Birra Pilsner Urquell, ProntoAuto, Mastertent e K-Array. Media partner Radio Deejay e Sky Arte. Tutte le info sul sito