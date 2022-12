Il nuovo tour di Marco Mengoni riparte da Bibione

Il Festival di Sanremo e poi una nuova estate negli stadi: Marco Mengoni si appresta a vivere un 2023 da protagonista, dopo l’uscita della seconda parte del progetto discografico “Materia” e dopo aver vissuto a giugno la sua prima volta a San Siro e all’Olimpico. Due date sold out a cui è seguito poi un tour nei palazzetti, anche questo andato tutto esaurito.

#MarcoNegliStadi2023 – tour prodotto da Live Nation Italia che porterà l’artista nei principali stadi italiani – debutterà sabato 17 giugno 2023 allo Stadio Comunale di Bibione.

I biglietti per il concerto di Marco Mengoni a Bibione – organizzato da Fvg Music Live e Vigna PR in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione Live – saranno disponibili dalle ore 10.00 di martedì 6 dicembre, sulle piattaforme www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

“Dopo l’esperienza della scorsa estate – dichiara il Sindaco di San Michele al Tagliamento Flavio Maurutto – Bibione si riconferma palcoscenico ideale per il banco di prova dei grandi concerti. Siamo onorati di ospitare la data zero di Marco Mengoni, un artista in grado di emozionare trasversalmente tutte le generazioni attraverso performance originali e messaggi profondi. Eventi di questo calibro – aggiunge il Sindaco Maurutto – rappresentano per Bibione uno sforzo non indifferente ma i risultati che ne derivano e l’entusiasmo con cui vengono accolti dall’intera località non possono che ripagare la fatica e le risorse investite. La fama di Marco Mengoni supera i confini italiani e siamo certi che la notizia della sua presenza a Bibione farà gioire sia il pubblico di casa che il nutrito pubblico straniero”.

Mengoni, tra i big più attesi alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, si sta già preparando per questi nuovi appuntamenti per regalare al suo pubblico un nuovo strepitoso show, pieno di energia, commozione e voglia di libertà.

Uscito lo scorso 7 ottobre Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album per Epic Records Italy / Sony Music Italy, iniziato con Materia (Terra), già doppio disco di Platino, per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Con questo nuovo capitolo, il cantautore presenta le sue ricerche musicali e le contaminazioni che da sempre lo attraggono, le quali si fondono creando sempre qualcosa di nuovo. Il disco contiene la sua hit estiva No Stress (disco d’oro) e le collaborazioni con La Rappresentante di Lista, Samuele Bersani e Bresh.

Questi nuovi concerti negli stadi saranno un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico. Radio Italia è la radio partner del tour.