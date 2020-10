Il percussionista Roberto Dani chiude il Festival Contemporanea

Il percussionista Roberto Dani, uno dei più straordinari musicisti in attività, autore di performance che coinvolgono mente, corpo e suono in un tutt’uno di grande potenza espressiva, è il protagonista dell’ultima serata di Contemporanea, il festival di musica di ricerca.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Il Salotto Musicale FVG, è in programma sabato 24 ottobre, alle 21, a Palazzo Pico di Fagagna, dove il festival si posta proprio per la data di chiusura. In scena, la performance per batteria preparata “Solo”, una riflessione che, a partire dal silenzio, indaga le relazioni tra suono/corpo/spazio.

Roberto Dani ha all’attivo più di 90 incisioni discografiche, un’intesa attività sia concertistica in tutto il mondo che di didattica nel campo dell’improvvisazione, attraverso la conduzione dei laboratori musicali interdisciplinari Forme Sonore. La sua ricerca è incentrata sul confine tra improvvisazione e scrittura.

Questa 24esima edizione di Contemporanea Agorà si è distinta per il programma fitto di nomi di rilievo nell’ambito della sperimentazione musicale internazionale e per una presenza di pubblico veramente importante, nel rispetto delle norme di prevenzione anticontagio. La rassegna - organizzata dall’Associazione Culturale Delta Produzioni - gode del sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli ed è patrocinata da Commissione Europea, Unesco, Ministero degli Affari Esteri e Università di Udine.

Ingresso gratuito, previa prenotazione su www.taukay.it