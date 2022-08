Il pianista albanese Kostandin Tashko in concerto a Villesse

Importante e atteso ritorno per Kostandin Tashko al festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Tashko, pianista albanese di quotato livello internazionale, già protagonista al festival nell’edizione 2019, sarà in concerto venerdì 26 agosto (inizio ore 21.00) al Palazzo Ghersiach di Villesse (Go). Il talentuoso artista proporrà al pubblico un intenso programma con musiche di L. van Beethoven, A. Scriabin, P. I. Čajkovski, I. Stravinskij. Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Il programma completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it.

Prima dell’esibizione di Tashko ritornano anche gli eventi collaterali del festival. A partire dalle 19 avrà infatti luoghi la passeggiata alla scoperta della storia di Villesse, organizzata a guidata dall’Associazione culturale “I Blaudins”. Per info e prenotazioni: info@associazioneprogettomusica.org.

Un recital per piano solo, protagonista il pianoforte del giovane talentuoso Kostandin Tashko, già vincitore di importanti premi internazionali. Il pianista accompagnerà il pubblico a scoprire l’anima di alcuni fra i principali compositori russi del XIX e XX secolo: dal più celebre Čajkovski, presentato con la trascrizione pianistica della sua popolare Suite dal balletto “Lo Schiaccianoci”, al simbolista Scriabin, figura innovatrice e controversa, che integrò la teoria dei colori alle tonalità musicali, al rivoluzionario Stravinskij, con i Tre movimenti da ”Petrouchka”, opera che contribuì a segnare una decisa svolta nel genere del balletto. A completare il programma un monumento musicale mirabile, la Sonata “Appassionata” di Beethoven, della quale il musicologo Massimo Mila scrisse: “Son cose che la musica dice con evidenza solare, e sarebbe assurdo farle capire con parole a chi non le avesse sentite con i suoni".

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.