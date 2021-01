Il pianista udinese Matteo Bevilacqua al Palladium di Roma

Il pianista udinese Matteo Bevilacqua è fra i musicisti selezionati per partecipare alla Stagione musicale Roma Tre Orchestra ed esibirsi all’intero della rassegna Young Artists Piano Solo Series 2020 – 2021, una mirabile occasione per ascoltare alcuni tra i migliori talenti della tastiera della nuova generazione.



Il concerto di Matteo Bevilacqua, brillante pianista ventiduenne, laureato al Conservatorio Statale di Udine Jacopo Tomadini e già contraddistintosi in importanti concorsi e contesti nazionali ed europei, sarà in onda lunedì 25 gennaio alle ore 21.30 in diretta dal Teatro Palladium di Roma e visibile in live streaming sul canale YouTube di Roma Tre Orchestra (ingresso libero con prenotazione obbligatoria orchestra@uniroma3.it).



Dar voce agli artisti garantendo la continuità della produzione concertistica, anche durante la pandemia, in uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, è quello che Roma Tre Orchestra, istituzione musicale legata all’Università della Capitale, è riuscita a costruire all’interno di una vera e propria Stagione concertistica Young Artists Piano Solo Series dove debutterà il giovane Bevilacqua.



Il programma, scelto assieme al direttore Artistico di RO3, Valerio Vicari, prevede circa un’ora di concerto solistico e alcune tra le più belle pagine scritte da Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Isaac Albeniz e Claude Debussy.“Il concerto è per me una boccata d'aria, un segnale di speranza: poter continuare a suonare anche in questo periodo così difficile, far vivere la musica con le modalità virtuali non è affatto un compromesso, ma un’occasione per suonare per tutti."Il direttore artisticosi è preoccupato di mettere noi artisti nelle perfette condizioni per poterci esprimere al meglio: un teatro, un pianoforte gran coda perfettamente preparato dal M° accordatore, uno staff tecnico e una regia di grande competenza e professionalità” dichiara con entusiasmo Bevilacqua che prosegue: “Anche se il pubblico non sarà in presenza, trovo comunque emozionante poter provare nuovamente il piacere della diretta, in fondo si tratta di una modalità che rivisita, tramite le attuali tecnologie, quanto già veniva fatto in passato, quando le reti radiofoniche e quelle televisive offrivano abitualmente ai propri ascoltatori le dirette da studio, interpretate da grandi orchestre e musicisti. È un modo diverso di comunicazione, ma pur sempre affascinante, che sta a metà tra la performance dal vivo e la registrazione in studio per la produzione di un CD"."La situazione, certamente richiede all’artista uno sforzo di adattamento molto complesso ritrovando un nuovo equilibrio tra la comunicazione empatica così come può avvenire soltanto nell’hic et nunc di un palcoscenico con il pubblico in platea, e la perfezione tecnica che può essere raggiunta solo nelle chiuse pareti di uno studio di registrazione. Una sfida, che ho intenzione di raccogliere nella sua totale compiutezza” e conclude: “Non vedo l'ora di salire sul treno per Roma, esibendo alle forze dell'ordine di pattuglia ai varchi la mia convocazione per motivi di lavoro artistico, perché l'Arte è sempre stata un lavoro e deve rimanere tale”.Link al canale YouTube