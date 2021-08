Il pianoforte appassionato a Villa Codelli

“Il pianoforte appassionato” è il titolo del quarto concerto della XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli di Mossa (GO) che, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” , vedrà in scena, sabato 28 agosto alle 21, il pianista Andrea Virtuoso.



In programma la “Sonata n.23 in Fa minore Op. 57 “Appassionata”“di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e “Kreisleriana: Otto Fantasie Op. 16” di Robert Schumann (1810-1856). Si tratta di due capolavori del repertorio pianistico: l’”Appassionata” di Beethoven è uno dei brani con più forte carica emotiva e drammatica della produzione pianistica e viene considerata un punto di riferimento del periodo “eroico” del genio di Bonn; con il titolo di “Kreisleriana”, Schumann compose quello che egli sesso riteneva il proprio brano più rappresentativo, una sorta di autoritratto musicale che, ispirandosi alla figura letteraria del maestro di cappella Kreisler, creato dalla penna di E.T.A. Hoffman, mette in luce in modo affascinante gli aspetti tormentati e fantastici dell’anima del grande compositore tedesco,



Dopo aver intrapreso gli studi alla Scuola di musica di Belluno nella classe di Federico Lovato, Andrea Virtuoso ha conseguito con lode il diploma del Triennio superiore di Pianoforte presso il Conservatorio di Trieste sotto la guida di Flavio Zaccaria. Ha studiato, inoltre, con Patrizia Tirindelli e Giorgio Lovato e frequentato masterclass con Leslie Howard, Pierluigi Camicia, Milan Miladinovič, Jakša Zlatar, Peter Jósza, Borislava Taneva, Rita Kinka, Mihajlo Zurkovič, Markus Prause e Kristina Petrollari Laco. Partecipa regolarmente a rassegne concertistiche sia come solista che in formazione cameristica con il Quintetto Virtuoso, con il quale ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Diapason d’Oro nel 2019.Il concerto è a ingresso gratuito con offerta libera.È possibile prenotare i posti tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o www.eventbrite.it. L’accesso avverrà in ottemperanza alla vigente normativa anti Covid-19.La XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata realizzata sotto la direzione artistica di Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.L’ultimo concerto della rassegna si terrà domenica 29 agosto e, rispettando una tradizione della manifestazione, sarà all’insegna dell’operetta. “Donne, donne, eterni dei” è infatti il titolo della Serata, realizzata in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta, che vedrà nuovamente a Mossa Andrea Binetti, Maria Giovanna Michelini, Ilaria Zanetti e il pianista Corrado Gulin, impegnati in un programma che proporrà celebri arie della “piccola lirica”.