Il Piccolo coro dell'Antoniano a Monfalcone

Un prezioso fuori abbonamento per festeggiare la Pasqua tutti insieme, grandi e piccini: domenica 10 aprile alle 16.00 sul palco del Teatro Comunale di Monfalcone si esibirà il celebre Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna.



Nato nel 1963, in occasione della settima edizione dello Zecchino d'Oro, il Coro dell'Antoniano, che è diventato una vera e propria scuola di canto e di vita, è diretto da Sabrina Simoni, che porta avanti la missione della storica direttrice Mariele Ventre: vivere l'esperienza corale come un percorso di crescita, prestando attenzione all'evoluzione dei linguaggi musicali e dei contenuti artistici, ispirandosi ai valori della tradizione francescana: solidarietà, uguaglianza, attenzione per gli ultimi.



Spettacolo fuori abbonamento con tariffe dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Per chi l'avesse già acquistato per la data di dicembre, poi rinviata, rimane valido il tagliando d’ingresso di cui si è già in possesso.



Biglietti: Biglietteria del Teatro, ERT di Udine, punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it. La Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17-19).