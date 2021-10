Il Piccolo Festival dell'Animazione annuncia le novità dell'edizione 2021

Il Piccolo Festival dell'Animazione oggi, 28 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Cinema di Animazione, anticipa con un appuntamento in streaming alle ore 21, il festival che avrà luogo dal 20 al 27 novembre in varie sedi del Friuli Venezia Giulia. Si annunceranno in anteprima alcune novità dell'edizione di quest'anno, la 14esima, a cominciare dall'apertura con la rassegna monografica di film di un ospite davvero eccezionale, William Kentridge.



A fare da anteprima al festival il 19 novembre 2021 alle ore 18 sarà l'inaugurazione della mostra “Waiting for Kentridge. Rassegna Monografica Film 1975-2020". Una possibilità imperdibile per studiosi del settore e per molti appassionati del cinema d'animazione e dell'Arte tout court di incontrare Kentridge che sarà presente all'apertura. Si potranno vedere 12 dei suoi film in postazioni video, monitor, computer e Tv in diversi punti del nuovo spazio della Moroso di Udine in via Nazionale 85 a Tavagnacco, davanti alla storica sede dell’azienda, su una superficie di oltre 1.000 metri quadri, ristrutturati secondo un’estetica di loft industriale e pertanto molto attinente alle ricerche visive contemporanee.



La direttrice artistica del festival Paola Bristot introdurrà un evento fortemente atteso. La mostra, curata insieme ad Andrijana Ružić, e grazie alla collaborazione con la Galleria Lia Rumma e lo Studio Kentridge e il supporto della Regione FVG, del Ministero del Cinema e di PromoTurismo, vede una originale convergenza tra il mondo del design e quello del cinema d'animazione spinto in questo caso nel settore dell'arte contemporanea. Patrizia Moroso da sempre attenta alle interconnessioni tra i diversi settori delle arti ha dato piena disponibilità a far dialogare il suo spazio con i film dell'artista, le cui opere sono esposte nei più grandi musei del mondo. "Attendiamo con impazienza - aggiungono Bristot e Ružić - di vedere il risultato di questa sinergia che trova in un territorio come il Friuli Venezia Giulia una soluzione inconsueta di interrelazione tra linguaggi visivi e sistemi di produzione il cui livello è riconosciuto internazionalmente".Nei manifesti diffusi "Waiting for Kentridge" si vede Kentridge moltiplicato seduto o appoggiato al famoso divano Victoria and Albert di Ron Arad, uno degli emblemi della produzione Moroso, in un gioco visivo ironico che è piaciuto ad entrambi.Ad aprire l'evento virtuale di questa sera su Vimeo e Facebook, "Waiting for Piccolo Festival dell'Animazione", Nunziante Valoroso, uno dei maggiori esperti e collezionisti di materiali filmici di Walt Disney nella ricorrenza dei 120 anni della sua nascita, parlerà di "Fantasia" la visione della musica.A chiudere lo streaming la presentazione della sigla del festival realizzata dalla giovane autrice russa Sofiya Kruglikova di cui parleranno dallo studio Roberto Paganelli e Alessandro De Ioannon. Il Piccolo festival dell'animazione è senza frontiere e per la felicità di tutti nuovamente al cinema!La mostra “Waiting for Kentridge” è promossa dalla Regione FVG Promoturismo e dal MIBAC e realizzata in collaborazione con: TriesteContemporanea, Fondazione Ado Furlan e Libreria Martincigh.