Il Piccolo Festival dell'animazione di Pordenone sarà a Cinzella

Paola Bristot, direttrice artistica del Piccolo festival dell'animazione, ha stretto un gemellaggio con il direttore artistico del Cinzella Festival, Michele Riondino. Una collaborazione che vuole segnare un dialogo aperto da nord a sud che tiene alta la qualità della cultura e delle proposte del Cinema italiano. Un dialogo che vede uniti i due festival all'insegna dell'attenzione verso la musica e le tante interconnessioni tra il cinema d'animazione, fiction e grandi interpreti musicali.



Tra gli ospiti al festival di Cinzella, che si svolgerà dall’10 al 15 agosto, anche Igor Imhoff, vincitore a Pordenone della sezione “Visual&Music” che insieme al gruppo berlinese dei Lunakid realizzerà una performance live nello splendido scenario delle Cave di Grottaglie. L'11 agosto verrà presentata al Cinzella proprio la sezione dedicata al rapporto tra musica e animazione con i film di Martina Scarpelli, Donato Sansone, Gianluigi Toccafondo, Michele Bernardi e Davide Toffolo e a suggellare l'interscambio tra i due festival.



"In vista del- racconta- che quest’anno, che avrà principalmente sede a San Vito al Tagliamento con diramazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone) stiamo intessendo molte relazioni nazionali e internazionali importanti. Tra queste la collaborazione con Michele Riondino, il quale ci ha dato la sua disponibilità ad essere parte della giuria della sezione Visual&Music del Piccolo festival dell'animazione e che mi auspico sarà in Friuli Venezia Giulia con noi"."Anche quest’anno abbiamo deciso di non mollare, di non lasciare sola la nostra Cinzella – ha dichiarato–.. A ferragosto le meravigliose cave di Fantiano a Grottaglie suoneranno la musica migliore. Con l’aiuto fondamentale di Apulia Film Commission, presenteremo film ancora inediti in Italia e le cave stesse si tingeranno dei colori delle animazioni di alcuni dei migliori autori di film in animazione grazie al gemellaggio con il 'Piccolo festival dell’animazione di Pordenone'. AFO6 unisce, nord e sud, abbatte frontiere e vince le paure legate al covid con una particolare attenzione alla sicurezza delle persone, anche quest’anno infatti siamo orgogliosi di avere INAIL a sostenerci. Perché per noi la sicurezza non è mai stato un optional. Cinzella è viva, viva Cinzella".E viva l'animazione!