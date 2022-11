Il Piccolo Festival dell'Animazione fa tappa a Pordenone

La tappa pordenonese del Piccolo Festival dell'Animazione ha inizio già in mattinata il 16 novembre a Cinemazero con la sezione Animayoung, aperta solo agli studenti delle scuole medie e superiori con i corti realizzati dagli allievi di Accademie e Istituti d’Arte nazionali e internazionali, tra cui l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, l’Estonian Academy of Arts, Budapest Metropolitan University e la vicina University of Nova Gorica School of Arts.

I film in visione sono: Wind Whisperer di Fernanda Caicedo (Germania, 2022), Somber di Alexis Morisson (Francia, 2022), Journey In Amnesia di Anouk Kilian-Debord (Belgio, 2022), Dude di Marco Jörger, Tokay Yotimo, Konstantin Rosshof (Svizzera,2021), The Pink Jacket di Mónica Santos (Portogallo, Francia,2022), dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino Graziano e La Giraffa di Fabio Orlando e Tommaso Zerbi (Italia, 2022), Zaguate (Italia, 2022) della pordenonese Upata (Elisa Turrin), Giant & The Seed di Sara Shabani (Germania,2022), Hercinia di Sameliina Paurson (Estonia, 2022), Two Of Us di Viktória Bera (Ungheria, 2022), A Bone To Pick With di Nika Karner (Slovenia, 2022), Matapacos di Karla Riebartsch (Germania, 2022).

A completare la mattinata anche una masterclass tenuta da Upata, alias Elisa Turrin a cui partecipano circa 200 studenti delle scuole e un omaggio a Giannalberto Bendazzi, storico del cinema d'animazione, padrino del Piccolo Festival dell'Animazione, recentemente scomparso. A presentare la sua visione del cinema "neopittorico", la direttrice artistica del festival, Paola Bristot.

Dalle 21 sempre al Cinemazero di Pordenone spazio alle proiezioni della terza tranche dei film in Competizione: Baroudeur del pordenonese Mauro Carraro (Svizzera, 2022), Amok di Balázs Turai (Ungheria, Romania,2022), 3 Generations di Paulina Ziółkowska (Polonia,2021), The Immoral di Ekin Koca (Francia, 2021), Goodbye Jérôme di Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr (Francia, 2021), Passenger di Juan Pablo Zaramella (Argentina, 2022), Sierra, di Sander Joon (Estonia, 2022), In The Upper Room, di Alexander Gratzer (Austria, 2022) e 11 di Vuk Jevremović, Croazia, Germania 2022).

Ospiti della manifestazione Mauro Carraro, che concorre anche con un suo film animato nella Main Competition con due doppiatori di eccezione, i disegnatori e autori di fumetti Paolo Cossi e Davide Toffolo. Carraro ci racconterà anche raccontare in anteprima il nuovo corto animato "Keko&Kiki", realizzato con Sofiya Kruglikova.

Di questa produzione 10 illustrazioni sono esposte al PFA HUB a San Vito al Tagliamento e sono un working progress della preproduzione del film d’animazione “Keko & Kiki”, la cui uscita prevista 2024 e di cui Mauro Carraro è regista ( i disegni sono in gentile concessione di Nadasdy Film lo studio a Ginevra che lo produce). "Sofiya e io - spiega l'illustratore di Pordenone - lavoriamo a stretto contatto in una specie di ping pong durante tutta la creazione della biblica grafica di Keko e Kiki, una volta trovati dei fondi di sviluppo Sofiya è stata ingaggiata da me e Nadasdy Film per aiutarmi a finalizzare i design con la tecnica inconfondibile che tutti adoriamo di lei. Ora il film ha trovato già due sovvenzioni in Svizzera (OFC Ufficio Federale della Cultura, Cineforom il cantone dì Ginevra) e si profila una preproduzione con la Francia ed è un progetto ha beneficiato della Residenza NEF Animation a Fontevraud (Francia) in ottobre 2022".

A seguire la proiezione del film animato “Halloween con i Tre Allegri Ragazzi Morti” di b.brother studios una realtà nata per gioco da un’idea dei tre fratellini (di età dai 4 ai 7 anni) Andrea, Mario e Enrico che, coadiuvati dai lori genitori per “ammazzare il tempo”, decidono nel periodo del lockdown di girare un filmato di auguri di Pasqua da inviare ad amici e parenti.

Da lì occasioni come Natale, Halloween … sono diventate la scusa per continuare a giocare e creare nuovi video più o meno riusciti. In particolare questo video intitolato “Halloween con i Tre Allegri Ragazzi Morti” nasce questa estate a seguito di un incontro pre-concerto con i membri del gruppo TARM: Luca, Enrico e Davide, occasione durante la quale i musicisti si sono resi disponibili a scattare qualche fotografia insieme nel backstage.

Per ringraziarli di questa opportunità (che ha emozionato tutta la famiglia) hanno quindi deciso di dedicare alla band dei Tre Allegri Ragazzi Morti il nostro video di Halloween cercando di condensare nel filmato tutto quello che mamma e papà hanno raccontato loro in merito alla storia e alla discografia della band. Il lavoro è collettivo e coinvolge tutta la famiglia. Le luci sono date da una vecchia lampada da tavolo. Le fotografie sono scattate con un altrettanto datata videocamera agganciata con elastici al cavalletto un po’ barcollante e poi ci sono playmobil e lego ricavate da differenti ambientazioni, come ad esempio il furgone della band preso in prestito dalla Mystery Machine di Scooby Doo o oggetti scovati a poco prezzo su internet… Alla serata saranno presenti anche i TARM!