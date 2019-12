Il Piccolo festival dell'animazione si sposta a Pordenone aspettando Igort

Il Piccolo festival dell'animazione si sposta, giovedì 12 dicembre a Pordenone con la sezione Animayoung al Cinemazero che dalle 9.30 del mattino proietterà corti animati adatti ai più giovani e in particolare modo vedrà la partecipazione dell'artista e illustratore Cosimo Miorelli. Alle 20.30 al via la seconda parte della Competizione con i corti animati selezionati per contendersi il primo premio del PFA tra cui gli estoni Anu-Laura Tuttelberg con "Winter in The Rainforest" , dalla Croazia "Imbued Life" di Ivana Bosniak e Thomas Johnson, "Season" dell'italiana Giovanna Lopalco, ancora dall'Estonia "Life 24" di Kristjan Holm, dalla Francia "Je sors acheter des cigarettes" di Osman Cerfon e "L’Apres midi de Clemence" di Lénaïg Le Moigne insieme agli svizzeri Frederic Siegel e Benjamin Morard con "The Lonely Orbit".



Alle 22.30 sempre al Cinemazero si terrà la performance "Flusso", dove tre voci, tre strumenti differenti - reciprocamente Cosimo Miorelli (live painting digitale), Massimo De Mattia (flauto) e Stefano Giust (batteria) - si intreccieranno in un flusso narrativo improntato sull’improvvisazione e la suggestione reciproca. Le figure emergono dal fondo nero per poi fondersi in nuovi paesaggi, in un continuo gioco di sovrapposizione, sottrazione e stratificazione. Suoni e immagini sfruttano suggestioni cromatiche e composizioni chiaroscurali per scolpire ambientazioni evocative e dialogare con l’immaginazione dello spettatore.



Grande attesa per Igort in arrivo a Pordenone e a Udine venerdì 13 dicembre a per presentare il suo film "5 è il numero perfetto" e che si sposterà a Trieste sabato 14 dicembre.