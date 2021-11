Il Piccolo Festival dell'Animazione tra Staranzano e Gorizia

Il Piccolo (ormai grande) Festival dell'Animazione, organizzato dall'Associazione Viva Comix con la direzione artistica di Paola Bristot, e realizzato con il contributo del MIC, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Turismo FVG, fa tappa nella Biblioteca di Staranzano il 21 novembre con la sezione Opere Prime e Green Animation, alle 20.30. Il 22 novembre al Kinemax di Gorizia invece si terrà la sezione Animakids, dedicata agli studenti più piccoli, e Animayoung aperto solo agli studenti delle scuole medie e superiori con i corti realizzati dagli allievi di Accademie e Istituti d’Arte nazionali e internazionali, tra cui la Royal College of Art di Londra, l’Accademia delle Belle Arti di Zagabria e la FAMU - Scuola Televisiva e di Cinema dell’Accademia di Arte Performativa di Praga.



I corti di queste sezioni fanno parte delle oltre 100 animazioni provenienti da tutto il mondo in gara per il Festival nel quadrilatero Pordenone, Trieste, Gorizia e Udine, quest’anno con epicentro a San Vito al Tagliamento. I film animati saranno giudicati dal pubblico andando così a far parte della Giuria che decreterà i corti animati vincitori della sezione che sarà annunciata il 27 novembre a San Vito al Tagliamento.



Tra le novità di questa 14esima edizione del festival c’è proprio questa nuova sezione dedicata al tema ecosostenibilità e natura, Green Animation, realizzata grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso il bando per la ripartenza nell’ambito di AESON - La voce dei Fiumi, un progetto di produzione multi-artistica sviluppato partendo dalla Riserva Naturale Foce dell'Isonzo, proposto dall’Associazione Ecopark ODV insieme a VivaComix, Gruppo Area di Ricerca (Dobialab), Hybrida e La Tempesta. La sezione vedrà la proiezione di animazioni a tema ecologico e di attenzione e focus sul rapporto uomo-ambiente. Prima della proiezione Paola Bristot presenterà le sezioni mentre il musicista e sperimentatore sociale Devid Strussiat, ideatore di Aeson racconterà il progetto.In gara per la sezione Green Animation una raccolta di quindici corti che parlano del rapporto sempre più difficile tra uomo e natura, in particolare soffermandosi sulle conseguenze derivate ormai da anni di sfruttamento e di noncuranza del mondo naturale. Queste sono sotto gli occhi di tutti, e condizionano tutte le forme di vita, umani e animali compresi. Sono animazioni che ci fanno riflettere e ci parlano di un rapporto stravolto ma pur sempre ancora desiderato. Animazioni in cui spesso la prospettiva si capovolge e l’essere umano non è più al centro della narrazione. Allora vediamo la plastica o la città che ci raccontano il loro punto di vista o ancora gli animali che ci parlano della situazione difficile in cui si trovano.Per la sezione Opere Prime invece diciotto le animazioni, tutte del 2021, che parlano di ricerche interiori ed intime. Sono racconti sperimentali che raccontano brevi momenti di incontri, ricerca di connessioni, sogni, incubi, evasioni, ricerca di sé stessi, e ancora il tentativo di ricucire fratture, la voglia di divertimento, di leggerezza e di amicizia. Bisogno di un interlocutore umano o animale, reale o immaginario, anche un fantasma! Bisogno di amore. Sono animazioni che portano in scena metafore della vita, e che ci parlano della situazione complessa delle giovani generazioni, indubbiamente condizionata dal difficile momento che stiamo tutti vivendo nell’ultimo anno e mezzo.Ingresso libero senza prenotazione fino al massimo della capienza consentita in base alle leggi antiCovid19 vigenti del momento.Il giorno dopo al Kinemax di Gorizia, il 22 novembre alle 10, si svolgeranno le proiezioni aperte solo alle scuole delle sezioni Animakids e Animayoung.Animakids, dedicato agli studenti delle scuole elementari, propone una serie di cortometraggi di animazione leggera e divertente. Cortometraggi che parlano di mondi colorati, personaggi strani, scaltre ragazzine che non hanno paura neanche del lupo! Animazioni realizzate con le tecniche più diverse dalla grafica 2D, al 3D, al puppet o con tecniche tradizionali di ricamo a mano.Animayoung invece propone una serie di cortometraggi animati che parlano dell'amicizia, della difficoltà di interazione, del difficile rapporto con il mondo digitale ... c'è voglia di leggerezza, ci sono mondi futuristici, a volte surreali e psichedelici. Animazioni realizzate con le più svariate tecniche di animazione tradizionale e digitale. In totale in tutta la regione saranno circa ottocento tra studenti delle scuole gli under 18 chiamati a votare.