Il Piccolo Teatro di Sacile riapre dopo lo stop-Covid

In tempi più lunghi del normale, ma “in presenza” e in sicurezza Covid-free, il Piccolo Teatro Città di Sacile ha tenuto giovedì 25 giugno nel Magazzino scene dell’Associazione la sua Assemblea 2020, aperta ai Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e per il rinnovo delle cariche sociali. Potendo contare sulle proroghe concesse a tutti gli Enti del terzo Settore dal decreto Cura Italia (che ha spostato i termini per le Assemblee sociali al 31 ottobre), l’Associazione ha preferito attendere che le linee-guida post-lockdown consentissero ai soci di partecipare di persona a questo momento di incontro, anche per dare un segnale positivo di ripartenza col ritrovarsi insieme a programmare un nuovo triennio di attività.



La relazione della Presidente uscente Chiara Mutton ha ripercorso alcuni punti salienti del mandato trascorso, che ha visto nel 2019 un anno intero di eventi intorno alla celebrazione dell’Anniversario del 50^ di Fondazione. Ed ancora le rassegne al Teatro Ruffo e nell’area pedemontana grazie alla partnership con i Comuni di Sacile, Polcenigo e Budoia, il format internazionale “A Tavola con…” promosso con l’Accademia Italiana della Cucina, con eventi realizzati anche in Francia e in Slovenia, le attività di formazione condotte anche insieme all’UTE Sacile e Altolivenza ed alle scuole del territorio, la collaborazione con le molte associazioni di cultura e volontariato, il sostegno degli enti come la regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, i Comuni partner e la Banca di Cividale.



Nei mesi di emergenza Covid l’Associazione ha lanciato inoltre il proprio canale YouTube, nel quale sono già stati pubblicati alcuni video relativi agli spettacoli presentati dalla Compagnia nel suo repertorio, mentre altri contenuti speciali sono in arrivo con la nuova programmazione.Dalle urne aperte in Assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, per la prima volta a maggioranza femminile, che ha già definito le cariche sociali: confermata alla Presidenza Chiara Mutton, affiancata dal vicepresidente Stefano Zanolin, segretaria Margherita Re, coadiuvata dalla Consigliera Paola Tomasella, Tesoriere Daniele Poletto, Consiglieri Christian Mariotti e Patrizia Modolo. Confermati i componenti uscenti del Collegio dei Sindaci: Eugenio Armellin, Luigi Mutton e Giuseppe Cazorzi.Il Consiglio approverà prossimamente il bilancio preventivo per il 2020, ma nel frattempo l’Associazione ha già risposto positivamente all’invito del Comune di Sacile a partecipare con la rassegna “Scenario d’Estate” alla programmazione degli eventi che saranno proposti nella Corte di Palazzo Ragazzoni a partire dal mese di luglio, con allestimento del sito e accesso degli spettatori in sicurezza secondo le norme anti-Covid. Una proposta cui si è ritenuto importante aderire per ridare fiducia al pubblico e permettere di ritrovarsi in spazi sicuri, all’aperto, di nuovo a godere di proposte artistiche e culturali di livello, in buona compagnia. La locandina estiva del Piccolo Teatro presenterà tre serate, a partire dal 9 luglio, che andranno ad integrarsi con il resto del cartellone coordinato dagli Assessorati alla Cultura e al Commercio e Turismo della città.Nell’occasione sono stati resi noti i risultati dell’iniziativa “Vota il tuo Scenario”, che ha coinvolto la platea della stagione conclusa in febbraio al Teatro Ruffo: la Compagnia La Caneva di Lorenzaga di Motta di Livenza con la commedia “Treska all’arsenico” (testo e regia di Martina Boldarin) si è aggiudicata entrambi i riconoscimenti in palio, con un punteggio altissimo che ha sbaragliato gli altri gruppi in cartellone, pur apprezzati con votazioni molto lusinghiere. Per il Premio di gradimento del pubblico ha ottenuto 9,64, per il “Premio Trivellone” riservato all’allestimento scene-costumi, il voto è stato 9,63. La Compagnia ritornerà dunque ospite di una delle prossime rassegne del Piccolo Teatro con un nuovo spettacolo, sperando di poter ritrovare pubblico e artisti in teatro già nella prossima Stagione.A breve informazioni sugli spettacoli di Scenario d’Estate e sulle altre iniziative nel sito web: