Il Piccolo Teatro di Sacile riparte sotto 'nuove luci della ribalta'

Si è concluso con successo il ciclo di eventi dedicato dal Piccolo Teatro Città di Sacile al tema del passaggio storico tra il Patriarcato di Aquileia e la Serenissima, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli: storia, tradizioni alimentari, musica, teatro, poesia sono stati gli ingredienti di questo focus culturale, che ha riunito diversi artisti, studiosi ed esperti, dallo scorso autunno fino all’ultimo evento, la conversazione musicale realizzata con i maestri Eddi De Nadai e Renato Miani in occasione della Settimana della Cultura del Comune di Sacile. Il video è tuttora disponibile sul canale Youtube del Piccolo Teatro (raggiungibile anche dalla pagina (Facebook) e approfondisce l’eredità della tradizione dl canto patriarchino, dalla liturgia aquileiese fino alle tradizioni musicali popolari, per riaffiorare nella musica colta, forse nello stesso Beethoven (alcuni studiosi sono convinti di averne ravvisato traccia persino nel famoso “Inno alla gioia”). Parimenti interessante anche il discorso sulla poesia friulana, con le liriche di Pierluigi Cappello musicate da Renato Miani nel progetto “Amôrs”: un repertorio che, insieme ad una nuova composizione elaborata su antiche melodie aquileiesi, sarà protagonista del concerto “Tracce di friulanità” in scena il prossimo 5 giugno a San Vito al Tagliamento, grazie alla rassegna “Perle Musicali in Villa” dell’Associazione Musica Pura, partner di questo percorso.



Nel frattempo il Piccolo Teatro si prepara a lanciare la stagione estiva, dove diversi saranno gli appuntamenti dal vivo, a Sacile e non solo, da fine giugno a settembre: un calendario che apre un progetto di “Nuovi Scenari” e che prelude al ritorno della Compagnia in scena sotto “nuove luci della ribalta”: questo infatti era il titolo della campagna di crowdfunding lanciata qualche mese fa dall’Associazione sulla piattaforma Ideaginger, anche grazie al contributo di Banca di Cividale, recentemente conclusa centrando il proprio obiettivo. La raccolta infatti ha raggiunto nei tempi previsti (ed anzi, superato) la cifra prefissata, fermandosi ad un totale di circa 5.700 euro, fondi destinati al rinnovo dell’impianto luci della Compagnia con nuove attrezzature che potranno assicurare maggiore flessibilità e sicurezza di utilizzo, oltre ad un notevole risparmio energetico, nel segno della sostenibilità.Gli oltre 60 donatori che hanno sostenuto il progetto hanno scelto la loro “ricompensa” all’interno di un “menu” organizzato intorno al teatro di Molière, prossimo obiettivo in scena del gruppo. Lo stesso tema sarà il fil-rouge anche del programma di eventi estivi, con musica, teatro, incontri e nuove sorprese.