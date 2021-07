Il piccolo violino magico premia talento e gioventù

Si chiama Tomita Yume, ha 13 anni e viene dal Regno Unito ma è di origine giapponese, la finalista della 5^ edizione del concorso violinistico internazionale "Il piccolo violino magico", promosso dall'accademia d'archi Arrigoni e svoltosi presso l'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento.



Tomita ha sbaragliato altri 16 concorrenti provenienti da ogni dove e che quest'anno eccezionalmente potevano avere fino a 14 anni, dato che l'edizione 2020 non si è potuta svolgere causa Covid. Ad accompagnare la sua performance sul palco dell'auditorium comunale Zotti, così come quella degli altri tre finalisti (Leonhard Baumgartner 14 anni, dall'Austria, classificatosi secondo; Anton Carus 13 anni, dagli Stati Uniti ma nato in Germania, terzo; Diana Chausheva 14 anni, dalla Bulgaria,

quarta) è stata la Fvg Orchestra diretta da Giancarlo Guarino.

Brani di Mozart e Mendelssohn per le due ragazze, mentre Mozart e Bruch per Leonhard, Mozart e Vieuxtemps per Anton.



"Due le parole 'magiche' che per me caratterizzano il Piccolo violino e sono talento e gioventù", ha avuto modo di dire Piero Mauro Zanin portando il saluto del Consiglio regionale da lui presieduto, rappresentato anche da Tiziano Centis, capogruppo dei Cittadini. "Il talento, che abbiamo visto salire anche su questo palco, ci aiuta ad essere maggiormente consapevoli delle nostre capacità e ad aprire le nostre prospettive. Invece il confronto con la gioventù serve, alla politica e a noi che giovani non siamo più, per conoscere le proiezioni che hanno i nostri ragazzi, la fame di futuro che hanno e la fiducia che dobbiamo dare loro"."Ringrazio dello sforzo fatto per realizzare questa serata, da parte degli organizzatori e dei suoi partecipanti, che ha portato a parlare tra loro ragazzi di tutto il mondo. E la Regione non può che sostenere un evento come questo, perché è un investimento sulla sua comunità", ha aggiunto Zanin."Dopo tanto digiuno, c'era bisogno di musica e di momenti di alto valore artistico come emotivo", ha commentato il presidente dell'accademia Arrigoni, Sante Fornasier. "Eravamo perplessi se fosse il caso di fare questa edizione, visti i tempi - ha ammesso Fornasier -, ma abbiamo deciso di osare e devo dire che abbiamo fatto bene. Il mondo cambia e noi dobbiamo essere pronti a cogliere le idee, il futuro che avanza. La cultura non è spesa, ma investimento per la vita".Il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, ha ricordato Kant quando diceva che la musica è la lingua delle emozioni e il violino è la voce dell'anima. Si è, poi, rallegrato nel vedere tanti giovani aggirarsi tra le vie della sua cittadina e interagire con la popolazione locale. "Da parte nostra - ha assicurato - faremo tutto ciò che possiamo per permettere a questa e a iniziative simili di potersi svolgere ancora negli anni perché sono un orgoglio per San Vito ma per l'intero Friuli Venezia Giulia".