Il pirotecnico The Black Blues Brothers inaugura l’edizione 2021di Verdid’Estate

Sarà il pirotecnico The Black Blues Brothers ad aprire martedì 15 giugno alle 20.30 l’edizione 2021 di Verdid’Estate, la stagione estiva del Teatro Verdi di Gorizia. Scritto e diretto da Alexander Sunny, già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil, lo show inaugurale sarà l’occasione per assistere alle evoluzioni dei cinque artisti acrobati Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua. Tra circo contemporaneo e commedia musicale, con gag esilaranti, buffi striptease e spassose sfide di ballo, lo spettacolo ha conquistato teatri e festival di tutto il mondo. Un appuntamento quindi di rilievo internazionale, che ha superato le 600 date in tutto il globo registrando oltre 300.00 spettatori. Al Festival di Edimburgo, la kermesse teatrale più importante al mondo, è risultato essere uno dei più visti e più apprezzati dal pubblico, registrando numerosi sold out e standing ovation a ogni replica.



Tutti gli 11 spettacoli di Verdid’Estate si svolgeranno al Verdi con inizio alle 20.30: il biglietto di ingresso costa 3 euro per gli appuntamenti dedicati al pubblico di famiglie e bambini e 8 euro per le altre serate. Come già avvenuto la scorsa estate è possibile prenotare i posti anticipatamente tramite il sito del Teatro (http://www1.comune.gorizia.it/teatro/). I tagliandi dovranno poi essere ritirati nei due giorni lavorativi precedenti la sera della rappresentazione, dalle 16 alle 19, in biglietteria (via Garibaldi, 0481-383601). La vendita diretta dei biglietti non prenotati avverrà il giorno stesso dello spettacolo, dalle 16 alle 20 in biglietteria. Nel caso di The Black Blues Brothers i biglietti prenotati possono essere ritirati venerdì 11 e lunedì 14 e saranno in vendita martedì 15. Per meglio organizzare la disposizione degli spettatori nella sala e garantire il massimo distanziamento possibile, si invita a utilizzare la prenotazione. La sera stessa della rappresentazione i biglietti prenotati e non ritirati saranno messi in vendita.