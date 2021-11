Il Polifonico di Ruda ricorda Marco Sofianopulo

Nel settimo anniversario della sua prematura scomparsa, il Polifonico di Ruda ricorderà il maestro triestino Marco Sofianopulo (1952-2014) con un concerto che andrà in scena a Trieste, nella chiesa evangelico-luterana di Largo Panfili, sabato 20 novembre, con inizio alle ore 20.30. Il coro che fu diretto da Sofianopulo tra il 1976 e il 1987 presenterà il progetto ‘La musica dei cieli’ espressamente ideato per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri e che tanto successo ha avuto nelle tournèe concertistiche di questi mesi in Liguria, Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna.



Il progetto, ideato da Fabiana Noro, direttore del Polifonico, prevede una sorta di itinerario poetico-musicale tra i Cieli del Paradiso e, a giudizio del board del coro, ben si presta a ricordare la figura del Maestro Sofianopulo che alla musica sacra ha dedicato ampia parte della sua vita. Saranno proposti brani di Arvo Part, Eric Whitacre, Franz Schubert, Pau Casals, Franz Liszt, Dmitrij Bortnjanskij, Kentaro Sato, Josep Rheinberger e Manolo Da Rold. Musiche che saranno ‘legate’ da alcune letture del I, XXXI e XXXIII canto del Paradiso. Il Polifonico, diretto da Fabiana Noro, sarà accompagnato al pianoforte da Ferdinando Mussutto e alle percussioni da Gabriele Rampogna. Fabiano Fantini sarà invece la voce recitante.



Con Sofianopulo il Polifonico di Ruda, oltre ad innumerevoli trasferte concertistiche in mezza Europa, ha vinto premi ai concorsi corali di Ravenna, Gorizia ed Arezzo e presentato in prima assoluta opere e cantate dello stesso Sofianopulo e di altri autori contemporanei. Utile ed interessante è stata poi la riscoperta del Canto gregoriano, pratica che ha permesso al coro friulano di raggiungere quella fusione e quel timbro vocale che ancora lo contraddistinguono nel panorama corale nazionale e internazionale.