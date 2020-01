Il Pordenone a teatro

Venerdì 31 gennaio Il Pordenone sarà in scena all’Auditorium Concordia sia per le scuole ( ore 11.00 ) che in serale ( ore 20.45 ) con l’Ultima notte remix, libero riadattamento di uno spettacolo messo in scena dalla compagnia di Arti e Mestieri nel 1984, in occasione del cinquecentenario della nascita del famoso pittore friulano. Uno spettacolo realizzato all’epoca per il Comune di Pordenone (con esordio al teatro Verdi e repliche nelle città dove operò Il pittore ) da giovani della città impegnati in varie formazioni artistiche sia musicali, che di danza e teatro e che diede vita alla Compagnia di Arti e Mestieri. Trentasei anni dopo, quel testo, scritto d Luciano Brogi, ora affermato regista e maestro di commedia dell’Arte a livello internazionale, viene recuperato dagli scaffali dei ricordi e ripreso da Bruna Braidotti, che dal 1987 dirige la Compagnia e ne ha sviluppato l’attività in tutti questi anni, e da Maurizio Lucà, anima teatrale del gruppo di allora, che ha proseguito la sua carriera di attore in Italia ed all’estero e che ora opera prevalentemente a Roma dove da tempo si è trasferito. Le celebrazioni di questo anno di Giovanni Antonio De Sacchis sono state quindi un’occasione per ripresentare in una nuova forma quel lavoro originale e quegli anni, gli anni’80 in cui tutto nasceva a Pordenone, da Cinemazero, all’Ortoteatro alla Farandola alla nostra Compagnia ed a tante altre realtà artistiche che sono state l’avvio di un fermento culturale cresciuto esponenzialmente tanto da candidare a buon titolo Pordenone a città della cultura per il 2021. Lo spettacolo di allora ed il testo vengono rielaborati mantenendo del testo la traccia drammaturgica che snoda la vita del pittore all’indietro dall’ultima notte alla locanda all’Angelo di Ferrara dove morì prematuramente in modo non del tutto chiarito. Ed è proprio la sua misteriosa morte a dare lo spunto per riavvolgere il corso del tempo ripercorrendo la biografia e le inquietudini del pittore. La musica, che fu un elemento sostanziale dell’allestimento di allora, viene riproposta da Didier Ortolan e Romano Todesco che rielaborano i motivi musicali rinascimentali in originali e rinnovate composizioni. Lo spettacolo non è la ripresentazione dell’opera di allora ma un remix, tolta la patina del tempo, riattualizza il tema dell’inquietudine che visse il Pordenone fra il desiderio di scoprire altri mondi e l’affezione per le proprie radici , tema ancora attualissimo.



