Il Premio Amidei cambia volto

Ritorna a partire da luglio a Gorizia il Premio “Sergio Amidei”. Ripensato nella struttura per continuare ad offrire intense pagine di cinema, l’Amidei 2020 si espande nel tempo frammentando la proposta in tanti appuntamenti che da luglio animeranno la vita culturale della città isontina fino a inizio 2021. Ad inaugurare il calendario la sezione dedicata ai film in concorso per il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” in programma dal 16 al 26 luglio al Parco Coronini Cronberg.



Dopo mesi di incertezza e costretti alla riprogrammazione di un’edizione che avrebbe dovuto accogliere a Gorizia prestigiosi interpreti del cinema e della sceneggiatura internazionali, il Premio Amidei fa sentire la sua voce nel palinsesto cinematografico annuale confermando un’edizione che se pur rimodellata nei contenuti e nel programma generale non tradisce la natura del Premio Amidei da sempre votata all’analisi della scrittura per il cinema.



Organizzato dall’, dal Comune di Gorizia – Assessorato alla Cultura, dal Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, il Premio “Sergio Amidei” 2020 si espande nel tempo frammentando la proposta in tanti appuntamenti che a partire da luglio animeranno la vita culturale della città isontina fino a inizio 2021. Ad inaugurare il programma la sezione dedicata ai film in concorso per il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” in programma dal 16 al 26 luglio al Parco Coronini Cronberg. 11 giorni di cinema durante i quali ai 7 film in concorso si affiancherà 1 proiezione speciale dedicata all’Amidei Kids — per la prima volta in versione serale — e 3 pellicole fuori concorso.Attribuito ogni anno dalla giuria del Premio Amidei composta da prestigiose firme del cinema italiano — la sceneggiatrice Doriana Leondeff, i registi e sceneggiatori Francesco Bruni, Massimo Gaudioso e Francesco Munzi, il regista Marco Risi, la produttrice Silvia D’Amico e l’attrice Giovanna Ralli — il Premio alla Migliore Sceneggiatura rappresenta il riconoscimento alla sceneggiatura più originale e capace di sperimentare nuove formule narrative, attenta alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo.Le sette sceneggiature in concorso selezionate tra i titoli europei usciti nelle sale durante la stagione cinematografica 2019 – 2020 sono le seguenti (in ordine alfabetico): Hammamet / I miserabili / Lontano lontano / L’ufficiale e la spia / Martin Eden / Ritratto della giovane in fiamme / Sorry we missed you. Ad affiancare la proiezione dei film in concorso, l’Amidei Kids al suo debutto serale al Parco Coronini Cronberg con La famosa invasione degli orsi in Sicilia per la regia di Lorenzo Mattotti ispirato all’omonima storia che Dino Buzzati, uno dei più importanti autori della letteratura italiana del Novecento, scrisse e disegnò per il Corriere della Sera che la pubblicò a puntate nel 1945. La voce narrante è di Andrea Camilleri di cui il 17 luglio ricorre la scomparsa.Un serata omaggio al grande scrittore attraverso una pellicola di animazione che ci ricorda come questa intensa forma d’arte sia capace di catalizzare attorno a sé nomi del cinema, della scrittura, illustratori e disegnatori di altissimo spessore.La 39a edizione del Premio Amidei proseguirà — dopo il lancio estivo — nel tardo autunno con una carrellata di mini rassegne, presentazioni di libri con proiezioni abbinate, incontri con gli autori e con i premiati delle prestigiose sezioni dedicate al Premio all'Opera d'Autore e al Premio alla Cultura Cinematografica. Attribuito a grandi autori che si sono cimentati nel cinema e nell’immagine, che hanno saputo distinguersi come artisti completi con una particolare attenzione nell’ambito della scrittura, della sceneggiatura e della narrazione il Premio Opera d’Autore 2020 sarà attribuito a Jean-Pierre e Luc Dardenne, registi e sceneggiatori belgi vincitori, tra gli altri premi, della Palma d'oro per il miglior film al Festi- val di Cannes con due opere, “Rosetta” (1999) e “L'Enfant - Una storia d'amore” (2005). I fratelli Dardenne saranno protagonisti di una tavola rotonda e di una retrospettiva di film e documentari.Il Premio alla cultura cinematografica è il riconoscimento che il Premio Sergio Amidei attribuisce a personalità, enti e realtà della cultura che abbiano saputo ampliare, divulgare e condividere pubblicamente il sapere cinematografico attraverso diversi strumenti, dalla critica alla letteratura, dalla divulgazione scientifica fino al coinvolgimento popolare. Il Premio alla cultura cinematografica 2020 sarà attribuito a Walter Veltroni, una grande figura italiana che ha avuto un ruolo importante nella storia culturale italiana nell’ultimo trentennio nel ruolo di giornalista e regista. Con questi due importanti Premi si avvierà dunque la stagione autunnale del Premio Amidei in una sorta di progressivo avvicinamento all'importantissimo traguardo della 40esima edizione nel 2021, anno in cui ricorrono anche i 40anni dalla scomparsa di Sergio Amidei (14 aprile 1981).Informazioni e dettagli sugli appuntamenti autunnali dell’edizione diffusa del Premio Amidei 2020-2021 verranno comunicati a partire da settembre. Il 39° Premio Amidei così nelle parole degli organizzatori: “Nonostante questo clima di incertezza, pensiamo che un atteggiamento realista (ma venato di ottimismo!) faccia bene al nostro lavoro e al nostro pubblico.Re-immaginare un nuovo modello di fruizione e partecipazione al Premio attraverso un nuovo calendario è stata una scelta naturale per continuare a raccontare straordinarie pagine di cinema e alta cultura che hanno sempre avuto luogo negli spazi del Palazzo del Cinema - Hisa Filma e nel Parco del Palazzo Coronini Cronberg."L'ingresso alle proiezioni serali alsarà a pagamento con posto assegnato a prezzo popolare, un piccolo segnale di sostegno al mondo del cinema. La biglietteria sarà ubicata all'interno del Parco Coronini Cronberg presso le ex Scuderie. La mappa posti verrà definita giornalmente nel rispetto delle condizioni di sicurezza vigenti. L'ingresso al Parco dovrà avvenire preferibilmente dall'accesso principale di Viale XX Settembre 14 e verrà coordinato dagli addetti alla biglietteria e all'accoglienza a partire dalle 20.15 di ogni serata.

Film in concorso:

Hammamet

Italia, 2020

Sceneggiatura: Gianni Amelio, Alberto Taraglio

Regia: Gianni Amelio

I miserabili

Francia, 2019

Sceneggiatura: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti

Regia: Ladj Ly

Lontano lontano

Italia/Francia, 2019

Sceneggiatura: Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio

Regia: Gianni Di Gregorio

L'ufficiale e la spia

J’accuse, Francia/Italia, 2019

Sceneggiatura: Robert Harris, Roman Polański

Regia: Roman Polański

Martin Eden

Italia/Francia, 2019

Sceneggiatura: Pietro Marcello, Maurizio Braucci

Regia: Pietro Marcello

Ritratto della giovane in fiamme

Portrait de la jeune fille en feu, Francia, 2019

Sceneggiatura: Céline Sciamma

Regia: Céline Sciamma

Sorry we missed you

Id., Gran Bretagna/Francia/Belgio, 2019

Sceneggiatura: Paul Laverty

Regia: Ken Loach