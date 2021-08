Il Premio Mattador ospite alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Il Premio Mattador approda alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Venerdì 3 settembre, alle ore 13, all’Hotel Excelsior del Lido nello Spazio della Regione del Veneto e Veneto Film Commission, sarà presentato al pubblico il Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato a Matteo Caenazzo. Nell’ambito del celebre evento veneziano, sarà l’occasione per la presentazione del nono volume “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura” e dei nuovi percorsi proposti per i giovani cineasti, partecipanti delle prossime rassegne, i Mattador Workshop.



Alla presentazione parteciperanno il regista Mirko Locatelli e la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli (Strani Film), Gianluca Novel, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Giuria Mattador 2021, Andrea Rocco, Cineuropa – Bruxelles, Direttivo Mattador, Mauro Rossi, Responsabile EUT Edizioni Università Trieste e Jacopo Chessa, Direttore Fondazione Veneto Film Commission. Per i saluti istituzionali saranno presenti i rappresentanti del Comune di Venezia e dell’Università Ca’ Foscari. Coordinerà Marcello Pedretti, Sceneggiatore, Vincitore Mattador 2016.



Dodici anni di cinema indipendente, giovane e originale. Dodici anni di Premio Mattador sono un traguardo, ma anche una continua partenza, grazie alle fresche energie dei tanti partecipanti, sempre in aumento, alcuni dei quali saranno presenti all’incontro. La giornata dedicata al mondo Mattador nel prestigioso palcoscenico del Lido di Venezia durante la Biennale del Cinema 2021 sarà il momento per presentare le nuove attività e le prossime idee da produrre, raccontare il percorso svolto sino ad ora. La direzione artistica del Premio Mattador illustrerà come è stato ed è possibile – in dodici edizioni di Concorso – avvicinare i giovani ai mestieri del cinema, grazie alla trasmissione di conoscenza e strumenti, all’educazione culturale verso ruoli professionalizzanti. Saranno presentati i nuovi percorsi, i workshop firmati Mattador e le residenze artistiche sullo sviluppo dei progetti, a cui sarà presto possibile partecipare, le nascenti collaborazioni rivolte alla produzione, il backstage del cortometraggio prodotto nel 2021 e il volume n. 9 di “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”, utile aggiornamento per chi vuole lavorare nel cinema.Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio della sua città e di cinema al corso di Tecniche artistiche e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel suo nome e nelle sue passioni il Concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.Il Premio MATTADOR è reso possibile grazie al contributo di MiC Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia, TurismoFVG, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani, a donazioni private e quote associative.