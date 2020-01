Il prodigio Edward Walton a Tarvisio e Malborghetto

Con un incontro anticipatore alla lezione-concerto di venerdì 31 gennaio con lo straordinario violinista, enfant prodige, tredicenne Edward Walton dall’Australia, recentemente vincitore della quarta edizione del concorso internazionale “Il Piccolo Violino Magico” e di altri importanti competizioni riservate al violino, il progetto interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 “La Via della Musica/Strasse Der Musik”, prosegue brillantemente la sua seconda fase dedicata a una serie di attività didattiche dedicate alla musica tra i paesi confinanti. È il risultato della costruttiva sinergia instaurata tra il Comune di Malborghetto-Valbruna, l’Uti della Carnia, la Fondazione Luigi Bon e l’associazione austriaca Via Iulia Augusta.



Con la partecipazione degli alunni del liceo per gli sport invernali Bachmann di Tarvisio, a vent’anni dalla sua fondazione, lunedì 27 gennaio il musicologo Alessio Screm terrà una lezione dal titolo “Prodigi dello sport e della musica”, in vista della lezione-concerto vera e propria con il violinista Edward Walton accompagnato dal noto pianista Ferdinando Mussutto, per un doppio evento in programma venerdì 31 gennaio. Alle ore 11 presso Palazzo Veneziano di Malborghetto-Valbruna la lezione-concerto per gli studenti, mentre alle ore 20.30 nella stessa sede ci sarà il concerto a ingresso libero. Programma di grandi virtuosismi, stupori e meraviglie, con Mozart e la “Sonata per violino e pianoforte Kv 301”, di Bach il “Concerto per violino in mi maggiore Bwv 1042”, di Beethoven la “Sonata in re maggiore op. 12 n. 1”, di Milstein le variazioni dal titolo “Paganiniana”, di Kreisler “Miniature viennese march”, infine di Waxman la virtuosistica “Carmen Fantasie” da Bizet. Il pianista friulano Ferdinando Mussutto, accompagnerà in un avvincente programma cameristico il tredicenne Edward Walton, prodigio dell’archetto con una formazione eccellente e una carriera da professionista. Ha studiato, tra gli altri, con Robin Wilson, primo violino della Australian National Academy of Music. Nel 2019 Edward ha vinto il primo premio e il premio del pubblico al concorso Il Piccolo Violino Magico, il primo premio al Medallion International Concerto Competition negli Stati Uditi, ilGrand Prix al Jeunes Artistes Musicals du Centre in France e il primo premio all’International London Grand Prize Virtuoso Competition, vittoria che lo ha portato ad esibirsi alla Royal Albert Hall.