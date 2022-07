Il Progetto Beethoven al Caffè degli Specchi

Lunedì 18 luglio alle 18.30 si terrà al Caffè degli Specchi di Trieste il primo tra gli eventi collaterali del Progetto Beethoven, dedicati a introdurre i concerti della rassegna organizzata dalla Società dei Concerti Trieste direttamente dalla voce dei suoi protagonisti, nomi internazionali della musica.

La grande interprete Carmela Remigio, il M° Felix Mildenberger e il direttore artistico della Società dei Concerti Trieste, Marco Seco, racconteranno il programma del concerto di martedì 19 luglio, l'Ouverture da Le creature di Prometeo, op.43 e “Ah! Perfido” Scena e aria da concerto per soprano e orchestra, op.65 e la Sinfonia n.5 in do minore, op.67 che si terrà alla 21, nell'ambito di Trieste Estate, nel Piazzale delle Milizie al Castello di San Giusto (in caso di condizioni meteo avverse il concerto si terrà la sera stessa al Teatro Lirico “G. Verdi”).

Gli eventi collaterali del Progetto Beethoven sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione tavoli direttamente al Caffè degli Specchi. Il prossimo è previsto il 24 luglio alle 11, dunque non sarà più un aperitivo, ma una "colazione con Beethoven", con Marco Seco, il pianista Alessandro Taverna e Paolo Rodda, direttore artistico Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi”, per introdurre il concerto della sera stessa, che si terrà alle 20.30 al Teatro Verdi di Trieste.

La rassegna Progetto Beethoven è organizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismo FVG e Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali. Ha come partner istituzionale il Comune di Trieste e tra gli sponsor Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, BancaTer, Studio Gasperini. È realizzata con il sostegno dell'azienda Despar e con la collaborazione de Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Europalace Hotel BW Signature Collection, Tenuta Castelvecchio, Palazzo Lantieri, Caffè degli Specchi e Cerneaz Pianoforti.