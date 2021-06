Il progetto del Coro Polifonico a Lignano

Dante 2021, La Musica dei cieli: il progetto del Coro Polifonico di Ruda, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comitato Dante 700, farà il suo esordio venerdì 2 luglio nella parrocchiale di Lignano Sabbiadoro nell’ambito del cartellone di musica sacra organizzato dalla parrocchia del centro balneare friulano. Il concerto – con Manuel Tomadin all’organo e la voce recitante di Fabiano Fantini – avrà inizio alle 21.15 e accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra i cieli della terza cantica cui saranno abbinati brani di Arvo Part, Amboz Copi, Dmitri Bortnianski, Pavel Cesnokov, Manolo da Rold, Pau Casals e altri autori dell’Ottocento e del Novecento. Il progetto – ideato da Fabiana Noro, direttore del Polifonico – sarà poi presentato in Trentino, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Calabria e caratterizzerà l’attività del Polifonico fino a fine anno. ‘Dante 2021 – La Musica dei cieli’ sarà anche l’asse portante della ripresa dell’attività concertistica del coro friulano nei mesi della ripartenza.



Il Coro Polifonico – vincitore di una trentina di primi premi ai più importanti concorsi corali internazionali – in questi mesi è stato impegnato in diversi concorsi on-line, come adesso si usa. L’ultimo di questi – dopo le vittorie ai concorsi di Rimini e Cork – sarà al Concorso internazionale ‘Leonardo da Vinci’ in programma a Firenze nei primi giorni di luglio.