Il progetto Ludwig tiene lontano il Covid con la musica

Nel 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), tutti i principali teatri della regione aderiscono agli streaming della FVG Orchestra. Sui palcoscenici una rosa di solisti e direttori d'eccellenza con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli. Nel 2020 ricorre l'anniversario beethoveniano i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven: un anniversario che non può essere dimenticato a causa di una pandemia.

“Beethoven ha condizionato positivamente la musica e la sua fruizione fino ai nostri giorni, non solo per il modus compositivo, ma anche per il pensiero filosofico legato alla musica e alla diffusione della musica stessa. Simbolo di una Europa dei popoli, di una terra unita dalla cultura e guida artistica in quel periodo del mondo intero, può essere oggi da sprone per una ripartenza non solo musicale della nostra regione”.

Lo ha detto oggi a Udine il direttore artistico della Fvg Orchestra, Claudio Mansutti, illustrando in una video conferenza il progetto monotematico dedicato a Ludwig per “riempire un vuoto di suoni in presenza” grazie alla collaborazione con grandi artisti nazionali ed internazionali.



